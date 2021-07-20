英國V&A超級大展台灣登場！傳奇攝影師亮點作品搶先曝光

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）英國V&A博物館世界巡迴展《蒂姆．沃克：美妙事物》將在維持防疫措施下奇美博物館登場，該展由全球指標博物館V&A（Victoria and Albert Museum）所策劃，展出傳奇攝影師蒂姆．沃克的職涯重要創作，以及從V&A藏品獲取靈感的十大系列新作等。

《蒂姆．沃克：美妙事物》2019年9月於倫敦首展，隨即進入世界巡迴，2020年前往比利時，台灣不僅是亞洲首站，更是歐洲以外的第一站。

奇美博物館今(20)日搶先揭曉展覽亮點！沃克替許多名人掌鏡，公布的作品照片中，可見知名女星蒂妲．絲雲頓的身影，曾獲奧斯卡最佳女配角的她以空靈氣質著稱，她在沃克的安排下化身英國詩人伊迪．西特維爾夫人，並與沃克前往詩人家族十七世紀建造的莊園中拍攝。此外，展覽也可見妮可．基嫚、凱特．布蘭琪、凱特．摩絲等明星。

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沃克生涯大展主題命名《美妙事物》，背後隱藏與埃及木乃伊有關的故事。沃克引述霍華德《圖坦卡門之墓》一書內容：「當我的眼逐漸習慣昏黃的燈光，陵墓內的景象彷彿撥開雲霧一般逐漸明朗，稀奇的動物、雕像及黃金，到處都是黃金反射的光芒……震懾得我一時之間呆住了。我的沉默讓卡那封伯爵再也無法忍受，他焦急地問我：『你有看到什麼嗎？』我只能愣愣地回答：『我看到了，非常美妙的事物。』（Wonderful Things）」沃克希望當人們走進本展時，也能如同霍華德第一次看見圖坦卡門之墓的心情，不由自主讚嘆：「Wonderful Things！」

疫情緣故V&A與Tim Walker團隊無法來台佈展，奇美博物館表示，有賴於信件、電話、視訊等方式克服雙方溝通問題，「在奇美製圖人員畫了逾百張圖、經過多次討論修改後，終於完成了這個繁複的過程。」

館方透露，目前Tim Walker的展品已抵台，現在正緊鑼密鼓進行展品開箱與佈展作業，所有過程皆需錄影及拍照回報V&A進度，有些展品裝置比較複雜，館方還需製作動畫影像與V&A確認裝置工法順序。整個佈展工作長達十多天才能完成。

展覽名稱：蒂姆．沃克：美妙事物（Tim Walker: Wonderful Things）

地點：奇美博物館 特展廳

時間：9:30-17:30（週三休館）

日期：2021.7.31-2022.2.6

票價：全票450元、優惠票400元，雙展套票500元



蒂姆．沃克「光芒」系列作品；莎拉．葛蕾絲．瓦德斯坦；時裝：Moncler 1 Pierpaolo Piccioli；倫敦2018。(圖片來源：Tim Walker Studio)



蒂姆．沃克「珍藏與維護」系列作品；斯凱爾．伍德、詹姆士．克魯與凱倫．艾爾森；時裝：The Row、安東尼．瓦加雷羅為Saint Laurent設計的時裝、Daniela Geraci、Sarah Bruylant、Molly Goddard；倫敦2018。(圖片來源：Tim Walker Studio)