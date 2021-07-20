全臺首檔「砲陣地」特展 空軍三重一村線上鉅獻

回首過往日治時代， 大臺北地區有多處防砲陣地捍衛領空，隨著時代變遷及都市再造， 過去的防砲陣地於街景中幾乎銷聲匿跡。 新北市文化局為了讓更多人了解這段特別的歷史故事， 首次與中央研究院、空軍司令部共同合作策畫「俯瞰空照圖」特展， 透過俯瞰的上帝視角， 瞭解大臺北地貌的歷史變遷以及防砲陣地的歷史， 自即日起線上搶先瀏覽， 還有機會免費獲得經國號手擲飛機及一村限定帆布袋等精美好禮， 邀請大小朋友一同雲端俯瞰砲陣地。

新北市文化局長龔雅雯表示， 空軍三重一村為目前雙北唯一一座保存最完善的砲防陣地， 透過這次的展覽帶領民眾運用俯瞰的上帝視角， 瞭解大臺北地貌的歷史變遷以及防砲陣地的歷史， 現場更將展示珍貴的航拍專用相機、控制器、 飛行夾克等航拍周邊文物，邀請市民朋友們一起聽故事、學歷史、 玩科普。

本特展規劃五大展區，分別是「沉浸體驗區」、「座標揭密區」、「 歷史場域區」、「聞物再現區」、「實鏡操作區」， 不只展出自二戰以來，大臺北的9個砲陣地空照圖， 也解密空軍三重一村過去軍事防禦以及人文歷史的歲月故事， 藉由影片搭配由軍事專家彭斯民老師提供的早期珍貴航拍專用相機， 了解空軍偵察部隊自民國24年以來， 歷經不同時代所背負的種種任務。此外， 中央研究院更特別出借橋式立體鏡、判讀檯機器展出， 讓參展民眾化身為專業判讀員，體驗航拍圖像資料的判讀樂趣。

線上特展自即日起搶先瀏覽，率先推出線上觀展影片導覽， 搶先一窺五大展區，而且只要填寫線上學習單， 就有機會免費獲得經國號手擲飛機及一村限定帆布袋等精美好禮， 即使宅在家防疫，仍能打破時間與空間的限制， 為居家生活增添幾分樂趣。實體展則是待園區展間開放後至明( 111)年6月30日免費入場， 更多詳情請上空軍三重一村網站或臉書粉絲專頁查詢。

照片由新北市文化局提供

照片由新北市文化局提供