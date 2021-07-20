節慶前夕IS自殺攻擊 伊拉克首都市集屍塊遍地

伊拉克首都巴格達一處市集19日驚傳IS自殺炸彈攻擊事件，現場屍塊散落，相當駭人。（圖／美聯社） 伊拉克首都巴格達一處市集19日驚傳IS自殺炸彈攻擊事件，現場屍塊散落，相當駭人。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）外媒報導，伊拉克首都巴格達一處市集19日發生自殺炸彈攻擊，造成至少35人死亡，為3年來當地最致命的攻擊事件。伊斯蘭國（IS）今（20）日承認涉案。

《半島新聞》報導，19日一起自殺式攻擊事件發生在巴格達東郊薩德爾城（Sadr City）的一處市集，因時值古爾邦節（Eid al-Adha，又稱宰牲節）前夕人潮洶湧，因而死傷慘重，屍塊散落各處，慘不忍睹。

警方表示，此次至少35人死亡、60多人受傷，由於傷者情況危急，死亡人數恐將上修。法新社則引述醫療消息來源表示，有8名婦女和7 名孩童喪生。

伊斯蘭國（IS）透過加密通訊軟體Telegram宣稱為此次攻擊負責，並指出是由一名叫阿布汗沙（Abu Hamza al-Iraqi）的自殺炸彈客在人群中引爆炸彈腰帶達成此次攻擊。伊拉克內政部也在聲明中證實，該攻擊使用當地製造的簡易爆炸裝置。

伊拉克總統沙雷（Barham Saleh）透過推特譴責這次爆炸是「令人髮指的罪行」，並誓言打擊恐怖主義，總理穆斯塔法·卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）則表示，針對此事已展開調查，並要求安全部隊確保人民安全。

伊拉克於2017年底宣布擊敗IS後仍不時遭受攻擊，本次已是今年第3度在人口密集地區的市集遭遇自殺式炸彈攻擊。4月在薩德爾市集的汽車炸彈攻擊，造成至少4人喪生，早在1月IS更宣稱犯下罕見的雙自殺炸案攻擊案，同樣在巴格達人潮擁擠的市集，造成32人喪命，為3年以來巴格達最致命的攻擊事件，而本次造成的傷亡更在之上，成為目前最慘烈的攻擊案件。