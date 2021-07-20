日本Reborn-Art Festival以大自然為舞台　集結音樂、藝術、美食兩大展期揭曉

日本Reborn-Art Festival藝術節以「利他與流動性」為主題，反思311大地震及新冠疫情（圖/Reborn-Art Festi... 日本Reborn-Art Festival藝術節以「利他與流動性」為主題，反思311大地震及新冠疫情（圖/Reborn-Art Festival）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）集結音樂、藝術、美食！第三屆日本Reborn-Art Festival以宮城縣石卷市區與牡鹿半島為主要舞台，聚集國內外23組藝術家，將分為夏季與春季的兩個展期舉辦，夏季展期為8月11日至9月26日，2022春季展期為4月23日至6月5日。

首屆日本Reborn-Art Festival於2017年石卷/牡鹿地區舉辦， 今年適逢日本311大地震十週年重返該地別具意義，當初地震發生時，該地區為受災嚴重的區域之一，災區至今受到新冠肺炎疫情的影響，人人必須自我約束減少移動。

藝術節主題定調「利他與流動性」，強調為他人著想、非利己的「利他」之心，並重新面對在流動性之中，形塑新的日常與本質的想像力與關係性。除了舉辦藝術與音樂活動，還有從日本各地前來的名廚，提供「只有當地才品嚐的到」的美食。希望這個創造許多「相遇」的地方能成為一種契機，讓各種連結地域復興與地方振興的循環生生不息。

執行委員會長小林武史（TAKESHI KOBAYASHI）同時也是名音樂家，與許多日本具代表性的歌手合作，亦曾為多部電影製作配樂，包括《燕尾蝶》、《青春電幻物語》等。

小林武史於2003年成立非營利組織―ap bank。初期的活動以資助環境保護計畫為主，後續也開始舉辦野外音樂節「ap bank fes」；支援311東日本大地震災區復興活動；在千葉縣木更津市經營農場―KURKKU FIELDS，進行各種食物循環計畫。Reborn-Art Festival是以311東日本大地震復興支援為起點的藝術活動。

小林武史表示，在籌備Reborn-Art Festival的過程中，正因為發生重大的負面危機，才引發了新的相遇與化學反應。我們一邊感受著大自然的流動性，一邊醞釀出如生命胎動般真實的「生命的觸感」。

藝評家椹木野衣將日本東北命名為「惡所」。由於不穩定的地層與經常發生水患，從古至今這裡的居民總是抱持著煩惱與不安在此生活的「惡所」：一個充滿不安流動性的場所。

小林武史強調，在疫情之下，有一個詞彙的輪廓開始逐漸清晰，那就是「利他」，「 我認為那不僅是物質寬裕的人給予物質匱乏的人幫助，也不僅是一種慈善活動，重要的是「共生」的觀點。」

小林武史說明，Reborn-Art Festival所扮演的角色，是將大自然及宇宙的一部分與連結，透過想像力與創造力補足與描繪，讓我們懷抱著喜悅的心情，盡情樂在其中，並將之留在記憶深處。

夏季展期策展人 窪田研二（KENJI KUBOTA）為獨立策展人， 曾任上野之森美術館、水戶藝術館現代美術中心學藝員，他認為，「 倘若沒有懷抱著對他者的想像力，就絕對不可能擁有利他的精神。」當發生巨大的災害、戰爭、疫病，使社會從根本產生動搖的時候，多數人即使感到壓倒性的絕望，仍然對利他的社會改革抱著一線希望。

參與藝術家

會田誠、⾬宮庸介、岩根愛、⼤友良英、小野洋子、⽚⼭真理、加藤翼、狩野哲郎、小林万里子、Saeborg、志賀理江子＋栗原裕介＋佐藤貴宏＋菊池聡太朗、篠田太郎、SWOON、髙橋匡太、⻄尾康之、Bárbara Wagner & Benjamin de Burca、廣瀬智央、布施琳太郎、邱和宏、Mayunkiki、MES、森本千絵xWOWx小林武史、夏井瞬，共23組。

Reborn-Art Festival 2011-2022

<夏季展期> 2021年8月11日(三)～9月26日(日)

<春季展期> 2022年4月23日(六)～6月5日(日)

官網：www.reborn-art-fes.jp