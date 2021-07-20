海洋環境健康指標！綠色和平示警珊瑚白化危機 呼籲正視氣候緊急情況

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）綠色和平組織今(20)日表示，自去年起至今(2021)年4月間，歷時6個月記錄小琉球、綠島、墾丁等地監測10株目標珊瑚，仍有6株未能完全復元，呼籲臺灣除了宣示「2050淨零轉型」外，要正視氣候緊急情況，制定積極減碳目標展現氣候治理決心。

綠色和平於2020年發起「光影珊瑚」監測計畫，歷時6個月，於墾丁、小琉球、綠島結合潛水社群記錄10株珊瑚復原狀況並製成縮時紀錄片，今日公布監測結果。

專案負責人邱聰榮表示，根據紀錄結果，10株中有6株未能完全復元，本體或周遭覆蓋藻類，瀕臨死亡，顯示海平面以下的氣候危機持續嚴峻，他呼籲臺灣除了宣示「2050淨零轉型」，地面上的人類應該正視氣候緊急情況，制定積極減碳目標展現氣候治理決心。

其中，位於綠島石朗一株大型棘杯珊瑚及小琉球破沈船的柱狀珊瑚群，從白化逐漸瀕臨死亡。另一株位於小琉球厚石的大型微孔珊瑚則大致從白化中恢復、周遭珊瑚則瀕臨死亡。

海生館館長陳啟祥在〈光影珊瑚〉影片中受訪時表示，全世界有四分之三的魚類生長在珊瑚礁、其生物多樣性高，而珊瑚對環境變化十分敏感，也成為科學家觀察海洋環境健康的指標。

中央研究院生物多樣性研究中心榮譽研究員邵廣昭接著說，若能為珊瑚建立海洋保護區，讓珊瑚健康地發揮固碳的功能，有助於減緩氣候變遷，「這就是自然解決方案」。

根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）珊瑚礁監測計劃，2020年8月間對臺灣南部珊瑚發出最嚴重的二級白化警告Alert 2。

去年綠色和平記者會上，中研院研究團隊亦指出臺灣近海珊瑚遭遇史上最大的珊瑚白化危機，肇因於2020年沒有颱風攪動海面，較高溫的海水讓珊瑚持續處於「發燒中」的不健康狀態。

截至NOAA計劃7月17日資料，南臺灣海域珊瑚白化風險為「警戒（Warning）」，且推估2個月內，臺灣南部珊瑚可能再次升至二級白化警告Alert 2。這意味著瀕臨死亡或尚在復原的珊瑚，將要在一年不到的時間裡，以虛弱的狀態反覆面對生存考驗。

圖片翻攝自Greenpeace 綠色和平(台灣網站)臉書