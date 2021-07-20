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【快訊】台灣北市府公布2確診者京站威秀與World Gym等足跡•提醒有症狀快篩檢　柯文哲宣布: 隱匿足跡將重罰

▲依傳染病防治法, 確診者隱匿足跡可罰款6到30萬元!▲北市20日公布松山區公所專案, 300人PCR篩檢結果, 全都是陰性。▲案15553足跡範圍很廣,且大多是搭捷運或公車, 加上他CT值只有13, 傳染力較高, 因此希望有相關足跡的民眾特別注意, 若有症狀可聯繫1922或到北市七家醫院進行免費PCR篩檢。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/20 17:07
(北市5.20記者會直播截圖) 
【快訊】台灣北市府公布2確診者京站威秀與World Gym等足跡•提醒有症狀快篩檢　柯文哲宣布: 隱匿足跡將重罰

(北市5.20記者會直播截圖) 

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市政府今天(20日) 在15:30例行記者會上, 公布兩名確診者案15493皮膚科醫師與案15553京站威秀員工足跡, 提醒相關民眾注意, 若有症狀可到北市7家醫院免費篩檢

市長柯文哲今天同時宣布, 確診者若隱匿足跡, 將依傳染病防治法罰款6到30萬元。柯文哲提醒, 最近有確診者疫調之後比對電信足跡, 發現確診者漏掉許多地方, 所以就算隱匿足跡還是可以用電信足跡查出來, 但電信足跡需要一兩天時間, 這段期間可能造成病毒傳播, 可說損人不利己, 希望民眾配合。

以下是案15493皮膚科醫師足跡

(黃珊珊副市長表示, 此個案涉嫌隱匿足跡, 將會開罰)

【快訊】台灣北市府公布2確診者京站威秀與World Gym等足跡•提醒有症狀快篩檢　柯文哲宣布: 隱匿足跡將重罰

以下是案15553京站威秀員工足跡

北市副市長黃珊珊提醒, 由於案15553足跡範圍很廣,且大多是搭捷運, 加上他CT值只有13, 也就是傳染力較高, 因此希望有下列相關足跡的民眾特別注意, 若有症狀可聯繫1922或到北市七家醫院進行免費PCR篩檢

20210720_臺北市防疫因應記者會 直播超連結

台灣北市府公布2確診者京站威秀與World Gym等足跡•提醒有症狀快篩檢　柯文哲宣布: 隱匿足跡將重罰

【快訊】台灣北市府公布2確診者京站威秀與World Gym等足跡•提醒有症狀快篩檢　柯文哲宣布: 隱匿足跡將重罰【快訊】台灣北市府公布2確診者京站威秀與World Gym等足跡•提醒有症狀快篩檢　柯文哲宣布: 隱匿足跡將重罰

【快訊】台灣北市府公布2確診者京站威秀與World Gym等足跡•提醒有症狀快篩檢　柯文哲宣布: 隱匿足跡將重罰
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更新時間 : 2021-07-20 19:28 GMT+08:00

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