【快訊】台灣北市府公布2確診者京站威秀與World Gym等足跡•提醒有症狀快篩檢　柯文哲宣布: 隱匿足跡將重罰

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市政府今天(20日) 在15:30例行記者會上, 公布兩名確診者案15493皮膚科醫師與案15553京站威秀員工足跡, 提醒相關民眾注意, 若有症狀可到北市7家醫院免費篩檢。

市長柯文哲今天同時宣布, 確診者若隱匿足跡, 將依傳染病防治法罰款6到30萬元。柯文哲提醒, 最近有確診者疫調之後比對電信足跡, 發現確診者漏掉許多地方, 所以就算隱匿足跡還是可以用電信足跡查出來, 但電信足跡需要一兩天時間, 這段期間可能造成病毒傳播, 可說損人不利己, 希望民眾配合。

以下是案15493皮膚科醫師足跡

(黃珊珊副市長表示, 此個案涉嫌隱匿足跡, 將會開罰)

以下是案15553京站威秀員工足跡

北市副市長黃珊珊提醒, 由於案15553足跡範圍很廣,且大多是搭捷運, 加上他CT值只有13, 也就是傳染力較高, 因此希望有下列相關足跡的民眾特別注意, 若有症狀可聯繫1922或到北市七家醫院進行免費PCR篩檢。

20210720_臺北市防疫因應記者會 直播超連結

台灣北市府公布2確診者京站威秀與World Gym等足跡•提醒有症狀快篩檢 柯文哲宣布: 隱匿足跡將重罰