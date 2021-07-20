健康存摺破600萬人登錄！ 透析自我健康，你使用了嗎？ 健康存摺破600萬人登錄！ 透析自我健康，你使用了嗎？

【健康醫療網／記者林怡亭報導】衛生福利部中央健康保險署的「健康存摺」於本月13日超過600萬人登錄！健康存摺從過去主打自我健康管理，持續開發新功能，升級科技防疫舞台中的重要角色，您也是其中一位使用者嗎？

強化健康存摺功能 查閱新型冠狀病毒檢驗結果

台灣的COVID-19本土疫情在5月時一度陷入緊張，健保署再次強化健康存摺功能，於5月6日提供民眾查閱新型冠狀病毒快篩及PCR檢測結果，減輕地方衛生單位行政負擔，疾管署收載的COVID-19疫苗接種資料亦納入健康存摺的「預防接種資料」中；前兩項資料於7月9日整合為「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」，打造防疫綠色通道。

COVID-19公費疫苗預約系統 健康存摺APP就能完成

7月6日起，配合唐鳳政委主導的「COVID-19公費疫苗預約系統」，民眾可以透過「全民健保行動快易通│健康存摺APP」登記疫苗接種意願及預約施打疫苗，健保快易通APP於110年6月底止，共累計1,143萬下載人次，登錄健康存摺的使用者，亦一舉於110年7月13日正式突破600萬。

掌握自我健康狀況 關懷親人各項資訊

健保署李伯璋署長表示，除了輔助科技防疫的各項功能外，民眾也能透過健康存摺掌握自己的就醫情形、用藥及檢驗（查）等資料，另透過眷屬管理亦可以瞭解家中長輩及小孩的各項健康資訊，是關懷親人的健康平台；民眾亦可從就醫總覽中查看自己每年度的就醫次數，還有每年使用的健保點數及所繳交的部分負擔，並且能依照自訂篩選條件查看就醫歷程，更了解自己的健保使用狀況。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50748

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