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疫苗覆蓋率22.48％ 陳時中：接種受颱風影響則併入下一期

陳時中呼籲6月9日至7月9日已接種莫德納的1至3類火速接種第二劑。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/20 15:00
煙花颱風來襲恐妨礙疫苗接種，陳時中今（20）日表示，民眾若受影響將併入下一期施打疫苗。（圖／中央社）

北市國小教職員施打疫苗 化學兵環境消毒（2）

煙花颱風來襲恐妨礙疫苗接種，陳時中今（20）日表示，民眾若受影響將併入下一期施打疫苗。（圖／中央社） (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）颱風煙花本週有機會侵襲台灣，可能影響民眾施打疫苗時程，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，若達停班停課標準影響民眾施打權益，將併入下一期預約。

本日起開放48歲以上（1973年12月31日前出生者），以及符合第6、8、9、10類對象預約，共約170萬人會陸續收到簡訊通知接種。然而，據氣象局簡任技正伍婉華表示，烟花颱風預計下半天將轉為中颱，最快明天清晨發布海上颱風警報，週四到周六影響最大。

對此颱風可能影響疫苗施打，陳時中表示，將依停課停班標準，該停就停。受颱風影響的民眾，將併入下一期平台，在下一梯次保留疫苗供其接種。

陳時中表示，至今發出簡訊152萬9148人，完成預約75萬2610人，約占50％。也希望民眾收到簡訊後趕快來預約。

陳時中也指出，昨日逾19萬人接種，其中接種AZ者約16萬人，6千多人施打第二劑；另有2萬5千多人接種莫德納疫苗者，其中3千多人為接種第二劑。目前總體人口涵蓋率22.48％、劑次人口比為23.08％，

陳時中也提醒，6月9日至7月9日第一至第三類對象已接種第一劑莫德納疫苗者，已經開放接種第二劑，請大家儘速接種第二劑，完整疫苗防護力。
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