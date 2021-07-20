更新時間: 2021-07-20 14:31

首次發稿: 2021-07-20 13:52

總統蔡英文5月18日前往視察中央流行疫情指揮中心，並透過視訊了解聯亞跟高端兩家國產疫苗廠的研發與量產準備進度。 （中央流行疫情指揮中心提供） 中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高端COVID-19疫苗通過EUA、獲衛福部核准專案製造。國民黨團今天(20日) 表示，審查過程全照政治劇本演出。

今年5月底請辭國產疫苗審查委員的中研院院士陳培哲19日則說，高端疫苗EUA數據「是沒用數據，連看都不想看」。陳培哲曾說他辭職原因，就是擔心審查委員會難以秉持獨立性，並點名最大困難就是來自蔡總統。

前國產疫苗審查委員

中研院院士陳培哲說法

聯合新聞網19日報導，陳培哲說，之前總統蔡英文對外宣示，國產疫苗如欲取得EUA，一定要以國際標準為主，結果食藥署卻弄出一套台灣特有的審查制度，「政府根本是說一套，做一套。」

陳培哲說，「在科學上，這項研究數據一點價值都沒有。」，因為抗體校價並不等於實際施打的保護力，校價數據很高，並不代表具有可靠的保護力。

至於指揮中心為何拒絕全程錄影、直播，陳培哲說，這凸顯出台灣在科學上的保守及集權......這是一個國家文明進步的重要指標治標，反觀台灣卻連錄影都做不到。

國民黨vs民進黨說法

國民黨主席江啟臣、黨團總召費鴻泰今天(20日) 按鈴告發衛福部長陳時中與食藥署長吳秀梅。民進黨團書記長羅致政說，一切尊重司法，交由司法處理。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文及首席副書記長陳玉珍上午在立法院召開記者會。鄭麗文指出，衛福部不顧所有程序正義，不顧民眾疑慮，不顧國際社會觀感，在完全黑箱的狀況下，非常傲慢的通過高端的EUA。

鄭麗文指出，根據揭露的食藥署內部資料顯示，早在6月時，在完全沒有任何EUA審查下，高端就已經在生產疫苗，證明EUA審查只是過場打假球，根本不影響疫苗一定會通過、8月一定會讓民眾打到疫苗的結論。全世界只有台灣授與EUA給沒有三期實驗的疫苗。

針對高端通過EUA，費鴻泰等人與國民黨主席江啟臣、國民黨考紀會主委葉慶元在上午11時一同前往台北地檢署按鈴告發陳時中、吳秀梅。

江啓臣指出，國產疫苗EUA的審查跟公布有黑箱作業，標準全世界最低，國際主流疫苗EUA過程，以美國為例，全程錄影、公開透明，但衛福部昨天公布的審查過程，沒有錄影，也不知道最後開會的是誰，反對的意見是什麼，標準的黑箱作業。

律師葉慶元指出，衛福部食藥署負責藥品採購及審核事項，違反一般藥品審查先例，在高端疫苗沒有進行第三期期中報告，且目前已有國際疫苗而沒有緊急性的情況下，仍然啟動緊急授權程序審查，而且透過更換半數署外學者專家的方式，強渡關山通過審查，已構成貪污治罪條例圖利罪。

民進黨立法院黨團書記長羅致政則在民進黨團的線上記者會中回應媒體提問時表示，國民黨正式提告的話，一切就尊重司法；如果走入司法程序，國民黨就沒必要做任何政治操作，就交由司法處理。

中央社引述羅致政指出，包含國民黨在內等政黨，提到希望公布高端的EUA審查會議紀錄，而立法院在6月18日已通過相關決議，內容包括，審查結果公布後的2週內，會將會議紀錄去識別化後加以公布，這點絕對會遵守，也會要求行政部門配合處理，所以大家不要再說有什麼黑箱、違法等，等會議結果公布後，大家就會看到審查過程是禁得起檢驗。

此外，針對民進黨質疑南投縣的疫苗剩餘量與施打覆蓋率，國民黨今天表示，民進黨製造各縣市施打疫苗競賽的氛圍，很明顯是為了掩蓋疫苗不足、政府採購不力的無能，刻意「轉移焦點」。

【台灣高端通過EUA】中研院陳培哲: 「政府根本說一套，做一套」 國民黨按鈴告發陳時中、吳秀梅