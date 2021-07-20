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陸蟹釋幼生命之旅將登場！墾丁國家公園管理處將交管 呼籲遊客勿前往

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/20 13:05
圖片載自墾丁國家公園管理處。

圖片載自墾丁國家公園管理處。

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）跨越公路走向海邊，對人類來說是輕而易舉，對陸蟹而言是充滿危險，墾丁國家公園管理處今年將在台26線香蕉灣砂島路段2公里實施護蟹交通管制，自7月24日到9月23日，分三個期間執行「十分減速慢行，十分蟹謝您｣定時封路，墾管處呼籲大家減速慢行。

墾丁國家公園管理處表示，每年農曆6至10月是墾丁陸蟹繁殖高峰期，許多陸蟹媽媽大腹便便在月圓夜晚跋山涉水，往海岸奔走去釋幼來完成使命。生產路程充滿危機，無數生命在橫跨馬路慘遭路殺奪命，終止生命旅程。

墾管處呼籲大家經過墾丁海岸公路時請減速慢行，禮讓陸蟹等動物先行，讓國家公園的道路更友善平安，首場護蟹將在7月24-26日登場。

今年陸蟹繁殖季，墾管處接預定在台26線香蕉灣砂島路段2公里辦理護蟹交通管制，其管制措施為台26線39.5k至41.5k共2公里，原四線道縮減為二線道，採雙向各縮減外側車道，期間將執行「十分減速慢行，十分蟹謝您｣定時封路，管制時間中每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘的作法，並設有前導車引導車流減速，以守護陸蟹安全過路降海釋幼。

今年的執行時間為7月24~26日、8月22-24日及9月21-23日(農曆六、七及八月的15、16、17日)，前二個月將從晚間18時30分至20時30分進行交通管制，最後一個月為晚間18時至20時。

今年交管期間考量護蟹同時防疫，避免人潮群聚，墾管理呼籲，在管制時間內若沒有使用這些路段必要性的民眾，請勿來到現場，將時間和空間讓給陸蟹媽媽。

相關交管訊息可至墾管處官網http://www.ktnp.gov.tw最新消息瞭解。

陸蟹釋幼生命之旅將登場！墾丁國家公園管理處將交管 呼籲遊客勿前往

△陸蟹。(圖片由墾丁國家公園管理提供)
防疫
陸蟹釋幼
墾丁國家公園管理處

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