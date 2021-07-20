新冠肺炎痊癒者睡不著　中醫耳穴讓你緩解焦慮改善失眠

【健康醫療網／編輯部整理】解除隔離千萬別大意，小心新冠壓力症候群悄悄找上門

國內新冠肺炎疫情仍然嚴峻，染疫的壓力倍增，染疫痊癒後在社會面臨「歧視」問題的壓力更大，臨床上發現就算解除隔離，採檢變陰性但是卻常常有個後遺症，最擔心是出院後怎麼面對親朋好友衍伸出的負面情緒，然後導致失眠。賴睿昕中醫師解釋這其實屬於創傷後壓力症候群，因為罹患新冠肺炎要面臨長時間的隔離，加上身體種種的不適以及對於未來的不確定性，就算是解除隔離後通常在病癒一個月後逐漸出現失眠、恐懼等身心症狀，在中醫觀點來看是屬於臟燥不安、肝氣鬱結的情況，雖然可以隨時間而慢慢改善，但是以現在社會緊張的氛圍下，痊癒患者的情緒起伏仍然很難自己平復，目前臨床上已經出現很多案例，反映出的症狀還包括心情低落、注意力不能集中、思考緩和、失憶、冷漠、沉默等心理創傷後遺症，所以賴睿昕中醫師認為在接受正規的醫學治療後，在生理痊癒後，心理的復健才正要開始新冠肺炎從得病到痊癒是一條漫長的道路。

病毒不只攻擊肺部，也會攻擊腦部，中醫耳針頭皮針改善症狀

此外由於新冠病毒研究發現會攻擊腦部，許多從新冠肺炎康復的病患，產生令人困惑的失眠症狀，國外研究也顯示病毒感染可能對人們心理狀態造成影響，但這些人並不是因過度憂慮新冠疫情而睡不著，這有可能是疾病本身會影響神經與內分泌系統，導致交感神經過於亢奮，醫師常常使用褪黑激素治療，賴睿昕中醫師建議也可搭配頭皮針與耳針來改善焦慮失眠的症狀，耳朵的神門、心區、皮質下、肝區都是很用的選穴點，可以諮詢專業的中醫師幫您的耳朵穴位定位。

自行操作多用耳穴壓豆法，利用常用中藥王不留行子或磁珠貼在膠布上，先消毒耳朵皮膚，貼上穴位後，輕力揉按，產生輕微脹痛、耳朵稍充血發熱便可。」

一般用3-5個穴位，兩耳交替使用，以10次為1個療程。每週更換1-2次。睡前應每個穴位按壓約2分鐘，日間閒時亦可按壓。

如果不清楚穴道位置的人，只要把耳朵對摺，也可以收到相當的功效，從耳朵的中間縱向對摺就可以了，切勿用力過猛，輕輕對摺即可。刺激耳朵附近的穴道以及耳朵按摩的目的，都是為了穩定自律神經的調節。耳朵四周的血液循環若是不順暢，內耳內的淋巴液也會凝滯不順，是造成焦慮與眠差多夢的可能原因，左右耳的疼痛程度未必相同，這是因為個人的身體狀況所致。當感覺到強烈疼痛時，切勿選擇忍耐，應改以輕柔緩慢的刺激，對於耳朵的穴道也有良好的刺激反應，

改善睡眠品質是提升身心健康的主要方式。品質良好的睡眠讓身體有自我修復的機會，對於我們的免疫系統的提升也有很大的幫助。

接納情緒，調整思緒再出發

此外接納情緒是高壓生活中最重要的步驟，允許並接納，了解情緒壓力來源，更有助調整負面情緒。建議在緊張的當下立即告訴自己停下來、深呼吸、轉念，以協助安定身心。而日常與信賴的人閒聊、討論也有助於更了解自己的情緒、來源、改善方法，專注在目前的生活，不僅能引導自己更順利度過疫情，也能轉移對於未來過度注視反帶來的恐慌。建議可多培養其他興趣，如看繪畫、看電影、分享心情撰寫文章等興趣，避免過度專注社會的氛圍。對抗疫情不僅僅是對抗現實的病毒災難，心理也要作好消毒工作，適度的掌握資訊並執行，好好的過生活，才是有效應對的良好方法。

（文章授權提供／賴睿昕中醫師）

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50737

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