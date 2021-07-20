疫情加快數位化！台灣農科園區建立多元交流平臺 助企業拓展國際市場

農科園區165公頃擴充土地已正式招商，為國內外企業投資農業拓展國際市場的最佳選擇。(照片由農業會提供) 農科園區165公頃擴充土地已正式招商，為國內外企業投資農業拓展國際市場的最佳選擇。(照片由農業會提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣唯一以農業科技為主軸的屏東農業生物科技園區，因應產業趨勢加快數位化提升，持續健全產業聚落服務機能，今年規劃參加「2021亞洲生技大展」及「2021亞太區農業技術展覽暨會議」2場商展，讓參展廠商與國外公司，或無法親至展場的買家一個商業媒合的機會。

農科園區已有107家農企業投資進駐，形成天然物、水產養殖、畜禽生技、農業資材、生技服務、農業設施等六大產業聚落，帶動新臺幣114.11億元投資金額及2,550位就業人口，既有233公頃土地進駐率接近100%，165公頃擴充區開放承租迄今約半年時間，已獲得10餘家企業前來洽詢並申請投資進駐。

農科園區表示，針對農業產業化、科技化及農企業設廠需求，已提供設廠單一行政窗口、保稅區賦稅優惠及一站式便捷進出口通關等服務，只要透過「農科園區廠商服務e網通」平臺，即可快速辦理通關簽審等相關業務。

2021年，該園區將規劃增加數位投資諮詢服務，即時公開可供出租土地、廠房訊息，以及投資設廠環境動態簡介，讓投資者無須親臨現場就能詳實瞭解所有投資資訊，人員流動降低但營運不停歇。

有別於一般官網的政令宣導制式風格，「樂活在農科」Facebook粉絲專頁將成為園區、廠商、在地居民及線上網友間的數位交流平台，未來也會加進駐廠商的產品宣傳，結合園區、觀賞水族展示廳等各項動態訊息。

至於在地就業與企業人才育成方面，農科園區辦理多年的產業人才訓練課程已於2021年採用部分線上授課，提供更彈性、參與人數更多的學習選擇，隨執行成效良好將逐步增加數位學習比例，搭配實體課程、農科商務會館休閒旅宿、園區企業觀摩與實習、周遭學研產學合作與諮詢等資源，期盼將該園區打造成台灣農業科技的產業人才育成搖籃。

▲園區採用部分線上授課，提供彈性且參與人數更多的學習選擇。(照片由農委會提供)