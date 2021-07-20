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台灣居家上班放「颱風假」？勞動部：硬要放視為曠職

勞動部表示，由於沒有通勤必要，就算地方政府宣布放假，仍不可以此為由拒絕上班。

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/20 11:25
輕颱烟花恐影響台灣，許多在家上班的民眾關心是否能放颱風假，勞動部表示，由於沒有通勤必要，就算地方政府宣布放假，仍不可以此為由拒絕上班。（圖...

輕颱烟花恐影響台灣，許多在家上班的民眾關心是否能放颱風假，勞動部表示，由於沒有通勤必要，就算地方政府宣布放假，仍不可以此為由拒絕上班。（圖...

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）輕颱烟花恐影響台灣，許多在家上班的民眾關心是否能放颱風假，勞動部表示，由於沒有通勤必要，就算地方政府宣布放假，仍不可以此為由拒絕上班。

綜合媒體報導，全台尚未解封，不少人在家上班，颱風煙花恐會是疫情以來首個颱風，大家關心的「颱風假」也將隨著現在勞工工作情況有所調整。

依照勞動部發布的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，勞工居住或正常上（下）班必經地區，或工作地任一地點縣市政府宣布公務員停班時，勞工就可不出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

若勞工現在居家上班，上述狀況的縣市宣布停班是否能依舊照放颱風假？勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，居家上班的勞工沒有通勤的風險，不可以「颱風停班」為由拒絕提供勞務。

中央社報導，黃維琛解釋雖然口語稱為「颱風假」，但這其實並不是真的放假，而是避免勞工因通勤往返公司的途中造成危險；而居家上班因為沒有出門的必要，勞雇之間本來也已經約定好如何提供勞務，若勞工仍堅持要放颱風假，雇主確實可視為曠職。

黃維琛強調，若是勞雇雙方經過協議，認為在颱風假期間沒有必要提供勞務時，仍然可以自行約定放颱風假或出勤，若經協議放颱風假，勞工可不出勤，雇主可不給薪。
颱風假
居家上班

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