（更新）首度在歐洲以「台灣」為名！吳釗燮：將於立陶宛設代表處

外交部長吳釗燮今（20）日在線上記者會說明台灣將於立陶宛設立辦事處一事。（圖／中央社） 外交部長吳釗燮今（20）日在線上記者會說明台灣將於立陶宛設立辦事處一事。（圖／中央社）

更新時間 2021-07-20 10:50

首稿發布 2021-07-20 09:28

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）外交部長吳釗燮今（20）日10時召開線上記者會宣布，將於立陶宛設立台灣代表處，這將是我國在歐洲首個以「台灣」為名設立的代表處，具體掛牌時程確立後再行公佈。

外交部長吳釗燮宣布，為擴展我國於中歐地區，尤其是與波羅地海國家的實質關係，台灣與立陶宛政府經密切協商，將在當地首都維爾紐斯（Vilnius）設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），各項籌備作業正陸續進行中。

吳釗燮指出，立陶宛位處歐洲東北部，西臨波羅的海，國土面積約為65,300平方公里，是台灣的1.8倍，人口約280萬人。立陶宛是「經濟合作暨發展組織」（OECD）的成員，同時也是歐盟及北約成員國，其工業實力雄厚，包括雷射、生技、衛星、資訊等產業享譽全球，另森林資源及農牧產品豐富，家具製造及乳酪等產業也十分發達，近年並致力推動金融科技創新，其首都本（2021）年獲英國金融時報評比為全球城市中具吸引外國直接投資（FDI）潛力的第24名。

吳釗燮表示，未來台灣與立陶宛在經貿、產業及科技等領域將有許多互惠互利的合作，尤其立陶宛政府最近多次主動對外說明，今年秋天計畫在台設處，以拓展亞太市場，相信兩國友好關係必將因此更上層樓。

吳釗燮也引用立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）所說「愛好自由的人們應該互相關照」，指出立陶宛始終堅持民主自由人權等普世價值，與台灣是理念相近的友好夥伴，並舉例立陶宛連續兩年超過半數國會議員聯名致函WHO幹事長，支持台灣參與世界衛生大會。以及近期立陶宛更主動宣布捐贈台灣2萬劑疫苗，展現對台灣的真誠友誼。他表示，台灣與立陶宛均身處「捍衛民主自由體制的戰略前線」，透過共享價值的緊密連結，兩國人民將持續攜手共同努力，發揮正面良善力量，為世界和平、穩定及繁榮做出貢獻。

吳釗燮強調，這次台灣在立陶宛設處，是繼2003年在斯洛伐克設處，相隔18年後再次在歐洲設立代表處，凸顯台灣繼續積極拓展並提升與歐洲各國實質關係的決心及耕耘成果，卓具意義。

此外，吳釗燮回應媒體提問表示，我國在索馬利蘭設立首個以台灣為名設立的辦事處，立陶宛則是首個歐洲國家以「台灣」為名設立的代表處。吳釗燮表示，「以台灣為民的代表處能讓歐洲國家了解我們代表2350萬人民，意義重大」。

至於掛牌時程，吳昭燮表示還在規劃中，以就人員編制、經費需求等報請行政院核定，並正在尋覓合適的辦公處所，具體掛牌時間，將於確立後，向國人分享佳音。至於是否像索馬利蘭一樣簽署相關協議，吳釗燮未正面回應，僅表示，每個外交案例不同，能否成功看雙方如何達成共識，「形式倒是其次」。台灣立陶宛皆按照法律規定進行協商。

吳釗燮也回應推動立陶宛設立台灣代表處以及深化與該國的各項合作是當務之急，暫不將推動其他代表處正名列入當前工作。

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）台灣與立陶宛有好關係將更近一步！外交部今（20）日上午表示，將於10時舉行線上記者會，由部長吳釗燮說明相關事宜。

今年6月22，立陶宛宣布向我國捐贈2萬劑AZ疫苗，成為歐盟首個向台灣施以援手的國家。隨後，立陶宛經濟部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）於7月5日接受德國媒體專訪時預告，將於10、11月設立駐台辦事處。日前傳出，台灣也將禮尚往來，在當地設立代表處。

今日，外交部證實台灣將以「台灣代表處」為名，在立陶宛成立館處，詳細說明將由外交部長吳釗燮親自主持記者會說明，歐洲司長陳立國、發言人歐江安也將出席該記者會。