〈時評〉武漢外洩病毒 是故意？還是意外？

美國華府在7月中旬辦了一場連續三天的國際宗教自由高峰會議，美國朝野政界人士雲集，新冠病毒疫情已經雲淡風清，所以與會者皆不戴口罩。不過，追究病毒來源的討論卻不斷在各個群體中討論，隨著拜登總統的「九十天後公布病毒溯源調查」，華府官方各層級人士，都在積極追查這個問題，各國來的代表，都參與了一些討論。新冠肺炎始於中國武漢，現在大多數專家都認為，「武漢病毒研究所」外洩的可能性越來越大，新的問句是：是意外？還是故意？（accidentally? or intentionally?）這已經逐漸成為美國官方的標準提問。

世界衛生組織今年1月派出專家小組至武漢進行調查，3月下旬發佈報告，對病毒起源閃爍其詞，還指稱「極不可能」（extremely unlikely）來自實驗室，卻說不出「動物宿主」為何，成了一個科學界的笑柄。後來，在美國壓力下，秘書長譚德塞承認，排除病毒來自實驗室的可能性是「不成熟的言論」，自打耳光。最近，《法新社》引述內部消息指出，世衛組織已經制定了一項評估實驗室安全和生物安全的協議，包括病毒樣本的儲存條件、廢棄物處理準則等評估標準，以確認「病毒是否可能源自實驗室事故」，而中國是唯一被稱為「下階段調查目的地」的國家。

譚德塞表示，世衛將成立一個新的永久性國際新型病原體起源科學諮詢小組（International Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens, SAGO），新小組將在下一階段的病毒溯源調查中扮演重要角色，小組成員將會著根據技術、專長篩選，同時兼顧地區代表性和性別平等。不過，這些動作仍然被視為有可能還在幫中共演「空城計」。

世界衛生組織表示，針對新冠病毒的下一階段調查應包括「在中國實驗室的進一步研究與審核」，譚德塞還建議，應該要在武漢市場內外進行更多研究，調查人員要專注優先調查SARS CoV-2（新冠肺炎）傳播情況發生最早的地區。譚德塞還在新聞發佈會上「要求中國保持透明、公開，與WHO合作一同調查病毒起源。」這些言論在美國華府的眼中看，沒有什麼公信力、作用力。美國只相信他們自己的調查，WHO的新一輪調查毫無新意，很難期待。

主要的原因是，「武漢病毒研究所」留下很多可疑的訊息，美國已經掌握。包括這個實驗室以人類細胞做材料在培養冠狀病毒，而且進行冠狀病毒的基因重組（recombination ）以及增加功能（gain-of-function)的基因改造作業，形同製造「生化武器」。這才是WHO應該要調查淸楚的情況，美國想要知道的是中共，特別是習近平一直阻礙調查，背後真正的「不可告人」是什麼？

「武漢病毒研究所」在2020年初出事後，中共馬上派遣大部隊、武警、公安「肅清」整個研究所，有消滅證據之重大嫌疑。而更重要的是相關設備及病毒樣本搬到哪裡去？有沒有「移地他辦」？是否仍然祕密在進行「研究」？而中共製造疫苗的速度很快，雖然品質低劣，整個過程與「武漢病毒研究所」之間的關係又是如何？溯源調查更應該包括這些延伸項目。

有專家指出，WHO上次調查時，就應該要求中共交出「武漢病毒研究所」的實驗室日誌，這是p4實驗室的基本規格，而且是「不可更改」也「無法損毀」的數位資料。可以真實的重現，2019-2020出事前後關鍵期間的「實驗室活動」。中共如果是「無辜」，早就能夠在第一時間讓國際組織檢視，並且共同找出停止疫情的途徑。但是中共阻止，更胡亂甩鍋、戰狼外交，仇視所有表示要調查元兇的國家。這次美國要求調查，WHO被迫跟進，這份「實驗室日誌」其實是很大的關鍵。習近平想參加10月的G20峰會，這些追查對習近平極為不利，難怪他在七月一日的「中共百年」講話如此的瘋狂「頭破血流」。

全球疫情慘重，死亡超過4百萬人，比任何一場世界大戰的傷亡都多，可以不追究責任嗎？尤其是新冠病毒的來源，兩年了，找不到動物宿主，病毒比對的基因相似度最多只有90%上下。更重要的是，病毒專家認為，這個「完美病毒（perfect virus)」有預先適應（pre-adapted)人類感染的情況，根本沒有「動物宿主」存在的過程，有必要持續追查真相。

Who is to blame ？誰該負責，該怪誰？這是今年到明年，所有國家重整國力，計算損失過程必問的問題。華府峰會期間，有國際人權團體發起「抵制北京冬季奧運」的活動，明年二月，北京想辦冬奧，國際人權團體提出No Rights, No Games。沒有人權，就沒有奧運，很震撼人心。事實上，沒有真相，就沒有奧運，也就是說中共一直在掩飾武漢病毒的真相，而且各種所謂「變種」到底是什麼？都讓全世界民主國家對於中共感到「不可信任」，這是一個歷史分水嶺，難怪有人已經在研究中共垮台之後全球該怎麼處理？