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中華代表團搭經濟艙赴東奧　36名官員卻搭商務艙　戴資穎嘆：好懷念可以搭商務艙

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/19 22:09
中華代表團今（19）日搭機出征東京奧運，選手們擠在經濟艙，官員卻搭商務艙赴日，引發外界議論。 （圖片取自世界球后戴資穎Instagram）...

中華代表團今（19）日搭機出征東京奧運，選手們擠在經濟艙，官員卻搭商務艙赴日，引發外界議論。 （圖片取自世界球后戴資穎Instagram）...

（台灣英文新聞／體育組　綜合整理報導）中華代表團今（19）日搭機出征東京奧運，體育署以防疫安全為由，將選手安排在經濟艙，而官員們卻可搭商務艙赴日，此舉引發外界議論， 時代力量立委王婉諭更在臉書曝光商務艙人員名單。

參加東京奧運的中華代表團今天在松山機場搭專機赴日，教育部長潘文忠去年在立法院承諾，會讓選手、教練搭乘商務艙前往日本。但當世界球后戴資穎在社群媒體Instagram發文，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」 外界才知道選手們原來被安排在經濟艙。

體育署的說法是，選手眾多、考量安全為由，將選手安排在經濟艙前艙，旁邊和前後排都無人，總教練與隊醫則安排在座位較少的商務艙，但承諾回程會將安排教練、選手都搭乘商務艙。

引發外界議論後，教育部長潘文忠、體育署長張少熙晚間臨時召開線上記者會說明，潘文忠坦言，基於防疫考量，在座位安排上確實思慮不周，儘管商務艙座位有限，但未考量、瞭解選手身體狀況。他認為，應充分溝通和慎重安排，既考量防疫，也能達成原先目標，他和張少熙為此鞠躬致歉。

至於事前是否與教練和選手溝通去程將改搭經濟艙，張少熙透露，7月12日曾舉行行前說明會，「可能表達不夠清楚，訊息沒讓大家充分了解，有些人可能沒有到，我們在傳達上可能有疏忽的地方。」他強調，身為體育署長也責無旁貸，將深自檢討，負應該負的責任。

在主代表團抵日後，後續還有3梯次代表隊將啟程，張少熙承諾，均已安排搭乘商務艙；所有選手、教練回程的機位，都已安排好商務艙座位。

潘文忠表示，奧運結束後將就本屆奧運籌備規劃進行相關檢討，並向行政院提出檢討報告。

至於外界關切36名搭乘商務機乘客名單，張少熙表示，除了6名醫生、23名總教練（含教練）外，還有7位隊職員，像是代表團團長、總領隊、副總領隊、國訓中心執行長和體育署人員。

而時代力量立委王婉諭除了公布臉書曝光商務艙人員名單外，她也提到，蘇貞昌院長在送機時表示「等選手凱旋歸國後，將舉辦英雄式的遊行，讓國人以選手為榮」。王婉諭認為，選手們要的不是這種賽後錦上添花、搶著沾光的英雄遊行，而是在賽前，就能給予最完整、充足的資源，這樣我們或許才有資格說，國家是選手最強的後盾。

中華台北東京奧運專機商務艙乘客完整名單如下：

團長 林鴻道
總領隊 蔡辰威
中華奥會秘書長 李玉芳
副總領隊 洪志昌(體育署副署長)
顧問 藍坤田(體育署組長)
顧問 李文彬(國家運動訓練中心執行長)
柔道隊教練 劉文等
跆拳道總教練 劉祖蔭
游泳隊總教練 李澄峯
射擊隊教練 郭孟熙
射擊隊教練 田兆枝
划船隊教練 謝茂松
網球隊教練 詹元良
體操隊總教練 林育信
體操隊教練 翁士航
體操隊教練 蔡恆政
舉重隊總教練 林敬能
舉重隊教練 黃達德
射箭隊總教練 林政賢
射箭隊教練 倪大智
射箭隊教練 劉展明
羽球隊總教練 蔡佳欣
羽球隊教練 賴建誠
羽球隊教練 樂勁
桌球隊總教練 許榮展
桌球隊教練 蔣澎龍
拳擊隊總教練 柯文明
拳擊隊教練 曾自強
拳擊隊教練 劉宗泰
隊醫 林瀛洲
隊醫 林聖章
物理治療師 趙遠宏
支援作團防疫協調官　張煥禎
支援工作團醫師　周文毅
支援作團醫師　郭純恩
支援工作團團員　劉慶文(國家運動訓練中心副執行長)
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更新時間 : 2021-07-19 23:32 GMT+08:00

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