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東京奧運開幕在即　台灣選手19日傍晚抵羽田機場　全團篩檢陰性

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/19 20:00
東京奧運台灣選手19日下午抵達羽田機場完成檢疫後，搭乘專車前往住宿地點。台灣羽球好手周天成（右）通關後準備迎接賽事。

東京奧運台灣選手19日下午抵達羽田機場完成檢疫後，搭乘專車前往住宿地點。台灣羽球好手周天成（右）通關後準備迎接賽事。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）東京奧運台灣選手今（19）日近傍晚時分抵達羽田機場，選手與代表團成員完成檢疫後，搭乘專車前往住宿地點，準備迎接未來2週賽程。

東京奧運將在23日舉行開幕式，中華代表團這次共有68名選手在18個運動種類取得席次，先遣部隊已於7月14日前往東京，主代表團今天下午1時搭乘華航專機從松山機場出發， 在日本時間下午5時左右抵達東京羽田機場。

體育署說，中華代表團在機場進行防疫及辦理入關相關作業順利，篩檢結果出爐，全團陰性，全員戴著口罩等防護裝備離開，搭乘專車前往住宿地點。

下午搭機赴日的主代表團成員除了中華奧會和醫療團隊外，還涵蓋自由車、跆拳道、柔道、射擊、輕艇、划船、射箭、游泳、羽球、競技體操、舉重、桌球、拳擊、網球等項目，共134人，擔任掌旗官的郭婞淳、世界球后戴資穎等人也隨主代表團出發，而田徑、空手道代表隊後續將分批前往日本。

中央社報導，駐日代表謝長廷前往接機，並與中華奧會主席林鴻道在機場互碰手臂，為選手加油打氣。

雖然東京疫情有擴大隱憂，仍有僑胞和支持的日本民眾前往機場，持旗幟歡迎台灣選手參賽。

由於防疫規定，民眾與媒體記者與代表團成員須保持社交距離，彼此揮手祝福賽事順利，選手有優秀表現。
東京奧運
台灣

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更新時間 : 2021-07-19 23:32 GMT+08:00

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