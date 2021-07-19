搶攻東京奧運商機 台北凱達大飯店推應援外帶美食與住房專案

一向非常支持運動賽事的凱撒飯店連鎖，除了有與新北市聯名合作的凱撒企業所屬的運動隊-「新北凱撒射箭隊」及「新北凱撒勇士女子壘球隊」外，旗下的台北凱達大飯店也特別於東京奧運期間推出應援的住房專案與外帶美食，讓民眾不用出國也能感受奧運熱鬧的氛圍。

台北凱達大飯店於東京奧運期間特別推出相關主題的一泊二食優惠住房專案，原價15,800元的精緻套房，每房只要3,188元起，可四人住的家庭套房，每房也只要4,888元起，周末及連續假日也只要加價500元。活動期間為7月23日至8月7日，除了含兩客精緻早餐，晚間特別提供「應援東奧套餐」，可品嚐到獲獎無數的招牌菜餚「凱達冠軍豬腳」，皮脆肉嫩的豬腳香氣四溢讓人無法抗拒，搭配酥炸的糯米椒、帶皮楔型辣味薯條、洋蔥圈、爆漿番茄…等營養滿分且可口的新鮮食蔬，以及兩瓶台灣金牌啤酒。

東京奧運賽事期間在舒適的套房裡收看公視同步轉播的精彩賽事，感受四年一度體育盛事的熱力四射，一起為中華健兒加油，讓您不用出國也能在家體驗奧運熱鬧的氛圍！在家觀看東京奧運，美食啤酒是最佳良伴，來電預約台北凱達大飯店外帶的「應援東奧套餐」，東京奧運期間特價只要880元(原價1,080元)，和夥伴們一起享受美食、舉杯歡慶得勝時刻，讓氣氛High到最高點！

微解封後讓飯店的住房迎來了曙光，雖還不能在餐廳用餐，但針對喜歡大啖美食以及想換個場景放鬆心情的族群們，台北凱達大飯店另推出以美食假期為主題的一泊二食優惠住房專案，活動時間至9月底，原價15,800元的精緻套房，每房只要3,188元起，可四人住的家庭套房，每房也只要4,888元起，除了含精緻早餐外，還可在房間裡享受家宴中餐廳的經典美味「雙人饗宴」，由主廚為您獻上精烹細琢、道道垂涎味美的中華美饌：四季烤麩、鼓油煎椒雞丁、蜜汁琵琶骨、櫻花蝦高麗菜、蟲草北菇燉雞。讓您暫時擺脫居家辦公和日常家務，沉浸在舒適氛圍裡享受片刻寧靜，安心的品嚐精緻餐點。 訂房專線請洽(02)2306-6796。