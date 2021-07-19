居家防疫儀式感UP！台北王朝中西美饌外送到家

全國疫情警戒第三級持續延期中，受到疫情攪局影響，不少人都開啟居家辦公在家防疫的新型態生活，但民以食為天，享受美食的心絕不受疫情阻礙！台北王朝大酒店自即日起誠意推出主廚美饌外送及外帶自取優惠，推出多款中西式菜色及點心以滿足不同族群的消費者需要。消費滿NT$500即享5公里內免費外送服務，現場外帶自取再享8折超值回饋，讓喜愛台北王朝的饕客們在防疫期間也能大啖王朝經典美味。

台北王朝推出異國西式分享餐希望為不能出國的你我帶來偽出國的居家氛圍，每份皆適合3至4人享用。「1KG爐烤紐客」嚴選一公斤的超大紐約客牛排，表面使用奶油煎至金黃酥脆，讓牛排吸收奶油香氣，每口Q彈可口，軟嫩中帶著嚼勁一試成主顧，每組售價NT$780；美式經典「紐奧良烤雞」採用香辣爽口的特製烤雞醬料，獨具甜香與辣香的完美融合，全雞放入烤箱以250度烘烤90分鐘至表面金黃有光澤，甫出爐即色香味俱全，讓人食指大動，每組售價NT$480；「美式BBQ豬肋排」嚴選上等豬肋排，搭配主廚秘製BBQ醬，放進烤爐精心慢烤讓豬肋排保存原汁，鮮嫩有彈性的肉質保證讓您一試成主顧，每組售價NT$680。

喜愛中式傳統美味的老饕絕不能錯過由玉蘭軒中餐廳主廚領軍推出「川味酸湯牛」，選用無骨牛小排搭配熬燉二日質地濃厚的香醇高湯及泡椒、大紅袍花椒、客家酸菜等拌煮入味，香氣撲鼻最受酸辣愛好者喜愛；外酥內嫩的「椒鹽排骨」鹹香下飯，同時也是在家小酌作為下酒菜的最佳首選；男女老少皆喜愛的「海鮮豆腐煲」香味四溢讓人忍不住大快朵頤，最對大家的胃；風味絕佳的「海鮮廣東炒麵」由油炸酥脆的麵條搭配多種當季海鮮，一口徜徉海洋的鮮美滋味！鴨皮酥脆口感搭配鴨肉多汁的「玉蘭廣式片鴨蓋飯」及色香味俱全的「玉蘭燒臘五寶蓋飯」，每份售價從NT$260至NT$580，讓您在家用餐也可以享有飯店用餐的奢華儀式感。

有鑑於小家庭增加與宅經濟崛起，為方便上班族及獨居者在家也能輕鬆享用到美味的主廚料理，台北王朝也推出適合單人獨享的精緻主廚餐盒，計有「烤鮭魚食蔬碗」、「鱸魚食蔬碗」、「烤牛肉食蔬碗」、「菌菇沙茶牛肉燴飯」、「海鮮珍寶豆腐燴飯」。除了美味的主菜，每份餐盒還附含營養美味的當季時蔬，提供完整的飲食搭配。為迎合纖食主義者的需求，也推出「綜合野菇佛陀碗」及「南瓜佛陀碗」兩款素食餐盒，兼具美味與健康的餐盒每份售價從NT$140至NT$240，無論是上班或是小資族皆可享有超高CP值饗受。

居家安心防疫也不忘下午茶的好滋味，廣受盛讚的點心組合現在也可以輕鬆外送到家。館內熱銷的「核桃桂圓杯子蛋糕」內含滿滿的桂圓內餡加入香脆核桃，綿密口感散發出特有的桂圓香氣，每組9入NT$250；另一款酥脆扎實的「綜合司康」內含原味及蔓越莓2種口味，搭配主廚手作覆盆子果醬及奶油一起出發英國來場英式下午茶時光，每組8入優惠只要NT$200，好吃的甜點讓人在家防疫也可擁有好心情。

凡消費滿NT$500即享5公里內免費外送，餐點現點現做由飯店專人負責送達，以確保餐點的品質與安全，希望即使防疫在家也可以安心用餐，用美食療癒心情！取餐時間：午餐早上十一點半至下午一點半，晚餐下午五點半至七點半，訂餐專線（02）2719-7199轉3310。線上訂餐