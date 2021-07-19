澎湖福朋喜來登 打造260坪超大美食購物天堂

隨著澎湖清零疫情趨向緩和，澎湖福朋喜來登符合中央指揮中心三級警戒部落措施鬆綁之餐飲營業規範，並由澎湖縣政府及衛生局核定通過檢測，成為全台第一家開放內用之飯店。澎湖福朋喜來登酒店館內兩家餐廳宜客樂海港百匯自助餐廳及藍洞餐廳7月16日起開放內用；其中澎湖指標性餐廳「宜客樂海港百匯自助餐廳」即日起至07月26日每周三、五、六、日傍晚17：00起，為澎湖居民量身打造期間限定「宜客樂‧微Buffet」，特別規劃六大主題區：包含星級主廚現點現做美食、地道日式風味手作壽司、夏季消暑新鮮冷盤、現烤炸物熱食、經典家常手路菜、手作熱賣烘焙甜點等六大美食專區，超過40項商品，價格自20元起，260坪超大空間讓居民一站式購足每餐所需。

全台第一家飯店開放室內用餐的澎湖福朋喜來登酒店，五星廚藝團隊每日特別精心準備超過40款美食異國料理餐盒，從最貼近人心的台式家常料理、港式銷魂燒燒臘、地道川式風味、日本必吃手作壽司、夏季消暑泰國料理、法式手工切片蛋糕，還有每日隱藏版菜色不定期推出，民眾可盡情選擇喜愛的餐盒外帶回家外，現場並提供「安心饗食內用區」，座位維持社交距離1.5公尺，並加強桌椅消毒工作，給予老饕們、外食族安心美味的用餐體驗，打造澎湖最大美食天堂，帶民眾體驗舌尖上的偽出國。

餐飲行政總主廚葉尚廣師傅特別推薦「宜客樂‧微Buffet」五大秒殺美食品項，鮮嫩豐腴的「十盎司厚切香煎鐵板牛排」加上主廚秘製蘑菇醬汁，在吱吱作響的鐵板上散發誘人香氣打造多層次的口感，堪稱媽媽們購物籃必放美食之一。水質良好的澎湖孕育出「帶殼牡蠣」，新鮮採收顆顆肥美飽滿，完整保留牡蠣原始營養價值與鮮美口感。廚藝團隊熟練技藝成就「銷魂燒臘三寶」，經過時間與火候嚴格掌控把關後，成就那色澤油亮的脆皮，筷子夾起時所爆出的肉汁更是味美香甜。醬香四溢、色澤黝黑明亮的「港式豉油皇炒麵」，乾而不油的麵條爽滑彈牙，深入民心的炒麵愈吃愈合意。還有「石鱉花生滷豬腳」嚴選澎湖溫體豬，花生鬆軟微脆、富含濃郁滷香，石鱉吸附醇厚滷汁入口爽脆，豐厚飽滿的膠原蛋白抿嘴就知道，每日所有美食餐盒皆為主廚新鮮現做出爐，數量有限，敬請把握。

「宜客樂‧微Buffet」即日起，凡入場民眾購買超過三道品項即可享9折限時優惠、六道品項即可享85折饕客優惠，每日19：30後還享指定品項75折晚鳥優惠 (上述優惠均恕不合併使用)。澎湖福朋喜來登酒店遵循中央流行疫情指揮中心與澎湖縣政府指示，凡入場民眾均需配戴口罩、量測體溫、實聯制、嚴守社交距離，全館服務人員全程將配戴口罩服務、定期量測體溫、定時定點加強消毒措施、有效人流控管，提供民眾舒適安心的美食購物環境。