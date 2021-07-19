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微解封加倍送 入住台北美福寵愛1+1

By 台灣英文新聞
2021/07/19 18:02
微解封加倍送 入住台北美福寵愛1+1
微解封加倍送 入住台北美福寵愛1+1

隨著疫情趨緩，全民微解封，台北美福一連推出多款住房優惠專案，首推「寵愛1+1‧解封加倍送」住房專案，雙人入住行政客房，買一晚再送一晚，每人每晚只要2,745元。同時，七月份周末推出的「Go購美福好味町」外帶餐點活動，匯集館內七大主題餐廳餐點，深受消費者好評，亦結合客房包裝「好味町plus美福Stay」住房專案，持消費好味町的滿額發票，即可加價2,800元使用客房六小時，或加價4,800元住滿24小時。同時在疫情期間業績顯著成長的飯店線上購物平台，亦針對購買「節慶專區」內商品的消費者推出加購客房優惠價，詳情請洽02-7722-3399 台北美福大飯店。

【換個窗景 換個心情】

居家防疫想換個心情，來台北美福的「Go購美福好味町」，在華麗的大廳選購來自七間不同主題餐廳的頂級外帶美饌，開闊的空間能夠確實保持每位賓客間的社交距離，即日起消費者憑「Go購美福好味町」消費滿1,600元之發票，即可於活動期間內加價2,800元使用行政客房六小時(11:00至17:00)，讓開闊的大直窗景取代居家防疫的日常景致；若想直接夜宿美福，直接加價4,800元住滿24小時，愜意放鬆！想將多國美食料理打包帶回家品嘗，也可選擇「打包好味」住房專案，雙人入住行政客房，每晚4,880元，再贈「Go購美福好味町」消費金600元，翌日早晨於客房內品嚐精緻的雙人早餐，吃飽喝足後，下樓逛逛「Go購美福好味町」，打包好味，讓美味延續到家中！

【寵愛1+1 節日也+1】

微解封，適度小小放風，讓防疫生活Chill一下！台北美福推出「寵愛1+1‧解封加倍送」住房專案，買一晚再送一晚的激省好康，入住定價16,170元的行政客房，雙人同行，每人每晚僅需2,745元。除此之外，不讓疫情破壞值得紀念的日子，同步推出「歡慶住福」住房專案，凡於「美福Go購」官方線上購物平台的節慶專區消費，預訂精緻蛋糕或絢麗花束，即可以4,880元加購行政客房乙晚，歡慶節日的所有需求，台北美福一站搞定！

更新時間 : 2021-07-19 19:57 GMT+08:00

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