新北市政府最夯線上課程 珊瑚小學堂即將開放報名

最夯的珊瑚小學堂活動即將報名囉！珊瑚是動物、 植物還是石頭呢?珊瑚怎麼吃東西呢?海洋委員會海洋保育署補助新 北市政府辦理「110年度新北市海洋保育教育推廣計畫」， 今年受新冠肺炎疫情影響，新北市政府將實體課程轉換為線上課程， 今年將辦理1梯次種子教師版珊瑚小學堂(45人/場)和9梯次學 員版珊瑚小學堂(50人/場)，種子教師課程在7月21日(三) 報名以及學員課程在7月22日(四)的中午 12時30分開放網路報名，名額有限，歡迎來報名！

珊瑚在熱帶及亞熱帶海域中不可或缺的重要角色， 珊瑚礁生態系涵養了許多海洋生物，因此有「海洋中熱帶雨林」 之稱，但近年來受到海洋環境改變及人為破壞日益減少， 珊瑚礁生態逐漸失去平衡。 新北市政府與國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所共同合作進行 珊瑚的養殖， 將新北市貢寮鮑養殖池內附生的珊瑚採集至本市海洋資源復育園區進 行養殖，在園區建立人工培育珊瑚的養殖技術， 未來將培育出的珊瑚移植到東北角周圍海域進行珊瑚復育。

過去2年的暑假， 新北市海洋資源復育園區辦理的珊瑚小學堂課程是最搶手課程， 搶到課程的家長會帶著寶貝們來海洋資源復育園區認識珊瑚與種植珊 瑚。但今年受到新冠肺炎疫情影響， 民眾待在家是隔絕病毒的最好方式，本次特別將「珊瑚小學堂」 課程轉為線上課程， 我們會將認識珊瑚的課程教材和種植珊瑚的基座於開課前寄給報名成 功的學員， 珊瑚小學堂課程的老師會在網路帶領學員認識東北角珊瑚， 俟學員彩繪珊瑚基座後再寄送回國立臺灣海洋大學， 珊瑚養殖人員會將珊瑚苗綁到學員彩繪過的基座上， 再由潛水員將珊瑚種植至海洋復育園區海底池的珊瑚移植桌上。

在珊瑚小學堂活動期間同時舉辦「防疫在家一起保護珊瑚與海洋！ 珊瑚基座彩繪活動」，活動期間為110年7月30日至110年8 月25日， 凡是有成功報名珊瑚小學堂的學員在收到認識珊瑚的課程教材與種植 珊瑚的基座後， 請使用油性筆將創意揮灑在珊瑚基座上並放入回郵泡泡信封袋於期限 內寄回，主辦單位會根據構圖創意、整體設計作為評分標準，選出5 個最佳珊瑚基座彩繪獎並贈送獎品哦!

漁業處表示，海洋是生命的起源， 但海中的珊瑚卻正面臨氣候變遷的衝擊， 過高的水溫將導致珊瑚白化甚至有消失危機，一旦珊瑚消失， 將對海洋生態會造成巨大的衝擊， 希望藉由線上版的珊瑚小學堂課程， 讓民眾在家也能關心與參與珊瑚海洋教育， 了解海洋議題並為海洋生態保育盡一份心力。

活動資訊：https://fishery.ntpc.gov. tw

報名資訊:

7月21日12時30分種子教師版珊瑚小學堂報名網址：(額滿為 止) https://www.beclass.com/rid= 25463b160c045912366f

7月22日12時30分學員版珊瑚小學堂報名網址：(額滿為止) https://www.beclass.com/rid= 25463b160c0485cc434e

其它活動資訊及相關疑問，請洽國立臺灣海洋大學鄭小姐，電話( 02)24622192 分機5288。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供