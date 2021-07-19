新北補習班疫苗近9千人造冊送審 務求提高教育場所防護力

疫情三級警戒下，為維護補習班從業人員及學生安全， 教育部爭取將補習班相關人員列為公費疫苗專案施打對象。今( 19)日新北市已完成第一階段疫苗造冊並送交教育部審核，共1, 927家補習班、8,712人。 教育局於中央核定名冊及核撥疫苗後即刻開打， 讓從業人員接種疫苗能間接保護學生， 除了家長安心也同時確保教育工作者的健康安全。

教育局長張明文表示，新北市核准立案補習班有2,700多家， 學員數高達30萬人以上，而補習班多為密閉空間是學生課後長時間 學習場域，因此嚴格落實各項防疫工作、施打疫苗提升自我防護力， 才能因應嚴峻疫情挑戰。本次補習班從業人員疫苗造冊分2階段進行 ，造冊對象是以未曾施打過COVID-19疫苗， 且實施課程教學期間密切與學生接觸之人員為主， 包含補習班負責人、班主任、教學人員及行政人員等。

教育局呼籲，未及於第一階段造冊的補習班， 請把握第二階段造冊機會，其造冊時間待教育部確認後， 將即時公告於新北補習教育專區社群（https://pse. is/3gnlt5）及新北市短期補習班管理及通報平臺（htt ps://lll.ntpc.edu.tw/Cram） 最新消息項下，請補習班盡速加入社群，並隨時關注平臺最新消息。

教育局指出，依「補習及進修教育法」規定， 補習班聘僱教職員工前，應檢具相關基本資料報經主管機關核准， 補習班如有新增聘人員，請盡速於7月21日前至新北市短期補習班 通報平臺(https://lll.ntpc.edu.tw/ Cram)進行人員登錄，經審查通過後可列入第二階段造冊名單。 同時，也鼓勵符合公費疫苗登記資格者， 可至衛生福利部疾病管制署「COVID-19公費疫苗預約平台」 （https://1922.gov.tw/vas/） 進行意願登記，保障自身安全與權益，並營造補教業安全學習環境。