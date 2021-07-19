截至7/16 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年7月16日累積開戶數為18,793,919戶，較7月9日累積開戶數為18,754,480戶，增加39,439戶，增幅約0.21%。另本年7月16日現股當日沖銷累積開戶數為3,252,452戶，7月9日現股當日沖銷累積開戶數3,221,632戶，增加30,820戶，增幅約0.96%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年7月16日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數170,634戶較7月9日開戶數170,366戶，增加268戶，增幅約0.16%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至7月16日止日均值為773.56億元，總成交金額為99,015.79億元，其中盤後定價交易金額為257.90億元。另本年度截至7月16日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為36.73%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場36.81%。

(二)110年度第二季季成交值達1億元以上之自然人投資人為7,023人。

(三)本年度興櫃股票截至7月16日均值為55.90億元，總成交金額為7,155.07億元。

四、本年度上櫃有價證券截至7月16日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計664家，較上週(截至7月9日止)得為信用交易家數664家，增加0家。

(二)融資餘額為734.33億元，較上週(截至7月9日止)融資餘額686.97億元，增加47.36億元，增幅約6.89%。

(三)融券餘額為68,984張，較上週(截至7月9日止)融券餘額59,887張，增加9,097張，增幅約15.19%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為10.21%，較上週(截至7月9日止)之比例10.17%，增加0.04%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.35%，較上週(截至7月9日止)之比例0.35%，增加0.00%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(110)年度截至7月16日止，累計營業天數130日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計148期，發行餘額為5兆7,023.62億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計139家740期，發行餘額為2兆5,562.46億元，較上週增加132.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計178家212期，發行餘額為1,271.17億元，較上週減少56.54億元。

(四)金融債券已上櫃計35家360期，發行餘額為1兆110.21億元，較上週減少6億元。

(五)受益證券方面，金融資產證券化計2期，發行餘額為42.85億元，本週無異動。

(六)外幣計價國際債券已上櫃計730期約1,990.02億美元，較上週增加41.68億美元。

(七)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計27家32期，發行餘額為128.53億元，較上週增加1.4億元。

2.外國普通債券已上櫃計3家7期，發行餘額為316.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為15兆1,168.02億元，日均值為1,162.83億元，包含：

1.買賣斷交易2兆461.90億元，日均值為157.40億元，佔總成交金額比例為13.54%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆2,549.51億元，佔買賣斷成交金額比率為61.33%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為7,912.39億元，佔買賣斷成交金額比率為38.67%（包含政府債券3,877.06億元，日均值為29.82億元；普通公司債3,445.79億元，日均值為26.51億元；金融債券569.03億元，日均值為4.38億元；外國債券20.51億元，日均值為0.16億元）。

2.附條件交易13兆706.12億元，日均值為1,005.43億元，佔總成交金額比例為86.46%，其中等殖成交系統成交金額為14.75億元，佔附條件成交金額比率為0.01%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為155.95億美元，以南非幣計價之成交金額為1.80億南非幣，以人民幣計價之成交金額為36.78億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.14億紐幣，以澳幣計價之成交金額為0.37澳幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為62.28億美元，以人民幣計價之成交金額為54.77億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為15.00億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交15.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為779.38億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計474.90億元，本年度累計成交金額為403.43億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計951.27億元，本年度累計成交金額為912.44億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,283.12億元，本年度累計成交金額為1,828.28億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共39家，本年度累計成交金額1,360.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共2家，契約流通餘額共計527.78億元，本年度累計成交金額1,267.19億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計37.52億元，本年度累計成交金額508.15億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共4家，本年度累計成交金額3,032.62億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額2,643.11億元。

上櫃相關業務:

一、截至110年7月16日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：787家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：8家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(安格、凌陽創新、華景電、振宇五金)

(四)董事會通過，待核發同意函0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：1家(穩得)

二、截至110年7月16日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：268家 (包含外國公司5家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：29家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：一般板3家；戰略新板: 1家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：一般板28家；戰略新板: 1家

（90至109年度累計申請計1,719家）

三、截至110年7月16日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：85家

(二)目前輔導中家數：58家

(三)當年度累計登錄家數：3家

(四)當年度累計申請輔導家數：23家

四、截至110年7月16日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,140家

五、截至110年7月16日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(110.7.19~110.7.23)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：8227巨有科技【華南永昌、群益金鼎、富邦、玉山】(110年7月21日)。