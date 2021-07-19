Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

臺灣證交所：上週外資在集中市場買超478.04億元

買超開發金6.88萬張最多，另賣超南亞科2.93萬張最多

By 台灣英文新聞
2021/07/19 16:46
臺灣證交所：上週外資在集中市場買超478.04億元

根據台灣證券交易所統計，上週（110/7/12~110/7/16）外資在集中市場總買進金額為5,560.11億元，總賣出金額為5,082.07億元，買超為478.04億元，另統計自110年年初至7月16日止，外資總買進金額為12兆5,650.82億元，總賣出金額為12兆9,970.51億元，累計賣超為4,319.69億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆6,079.55億元新台幣，占全體上市股票市值的43.18%，較7月9日的23兆1,681.06億元新台幣，增加4,398.49億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：開發金：買進148,170千股，賣出79,335千股，買超68,835千股。

第二名：聯電：買進280,316千股，賣出220,274千股，買超60,042千股。

第三名：新光金：買進129,630千股，賣出70,997千股，買超58,633千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：南亞科：買進50,182千股，賣出79,478千股，賣超29,296千股。

第二名：大成鋼：買進78,956千股，賣出105,133千股，賣超26,177千股。

第三名：宏碁：買進18,724千股，賣出44,459千股，賣超25,735千股。

更新時間 : 2021-07-19 19:56 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】颱風「烟花」路徑詭譎•與7號颱風「查帕卡」恐生「雙颱效應」?! 22至24日最接近台灣
【最新】颱風「烟花」路徑詭譎•與7號颱風「查帕卡」恐生「雙颱效應」?! 22至24日最接近台灣
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
320萬人登記打AZ疫苗　指揮中心：18歲以上3週內全接種可能性高
320萬人登記打AZ疫苗　指揮中心：18歲以上3週內全接種可能性高
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
第三輪18歲以上接種意願登記逾485萬人　預約採「長幼有序」原則
第三輪18歲以上接種意願登記逾485萬人　預約採「長幼有序」原則
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看