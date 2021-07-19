臺灣證交所：上週外資在集中市場買超478.04億元

根據台灣證券交易所統計，上週（110/7/12~110/7/16）外資在集中市場總買進金額為5,560.11億元，總賣出金額為5,082.07億元，買超為478.04億元，另統計自110年年初至7月16日止，外資總買進金額為12兆5,650.82億元，總賣出金額為12兆9,970.51億元，累計賣超為4,319.69億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆6,079.55億元新台幣，占全體上市股票市值的43.18%，較7月9日的23兆1,681.06億元新台幣，增加4,398.49億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：開發金：買進148,170千股，賣出79,335千股，買超68,835千股。

第二名：聯電：買進280,316千股，賣出220,274千股，買超60,042千股。

第三名：新光金：買進129,630千股，賣出70,997千股，買超58,633千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：南亞科：買進50,182千股，賣出79,478千股，賣超29,296千股。

第二名：大成鋼：買進78,956千股，賣出105,133千股，賣超26,177千股。

第三名：宏碁：買進18,724千股，賣出44,459千股，賣超25,735千股。