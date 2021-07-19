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中華電信關鍵基礎設施相關員工施打疫苗說明

By 台灣英文新聞
2021/07/19 16:45
中華電信關鍵基礎設施相關員工施打疫苗說明

中華電信為維持國家關鍵基礎設施運作，依據政府來函安排相關員工接受第七類疫苗施打，中華電信澄清疫苗施打名單之匡列以維持國家基礎設施運作為標準，無黑箱作業情事，亦無高階主管優先施打的狀況。說明如下：

  1. 本公司COVID-19疫苗造冊係依據通傳會110/6/1日函及行政院國土安全辦公室之「關鍵基礎設施人員疫苗接種相關事宜通知」所列原則，按匡列實施多年之國家關鍵基礎設施(CI)1、2、3級分類，於緊急事態時仍能維持營運不中斷為目標。
  2. 本公司依此原則分批造冊陳報通傳會，並積極爭取施打疫苗數量。另已完成造冊名單，有時會受到通傳會各批次核定數變化影響，有些同仁必須做接種批次的調整，但不會被取消。目前第一、第二批名單中共6,424人已於六月底前獲審核通過，正於全台22縣市合計126間醫療院所施打疫苗中。
  3. 頃因疫苗採購陸續到貨及獲贈疫苗數量增加，政府已於7/6~7/12開放第9類及第10類符合公費疫苗接種對象意願登記，復於7/13~7/19開放全國18歲(含)以上民眾登記接種意願，通傳會於7/14 下午通知暫緩第三批疫苗施打人員審核。
  4. 政府已擴大開放可登記接種對象，公司也呼籲若符合開放登記之資格，應配合政府措施，於7/19前先至COVID-19 公費疫苗預約平台登記、爭取儘早施打機會，提高保護力。另為照顧接種疫苗同仁有適當休息，本公司同樣也給予提供半天有薪疫苗假。

更新時間 : 2021-07-19 19:56 GMT+08:00

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