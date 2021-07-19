鄭茂林運用氣象專業推動節電公益獲新北模範父親 侯友宜線上祝賀並贈名家文房四寶

新北市汐止區鄭茂林以高考氣象科第一名考上台電， 在能源開發處任職33年退休，退休後將所學所能用來幫社區、 教會和學校推動節電等公益，加上鑽研空手道45年， 擔任黑帶教練與國家裁判，108年退休後又學習撒克斯風、書法、 國標舞等， 新北市長侯友宜19日上午利用視訊恭賀他當選110年度模範父親 代表時，盛讚他是一位允文允武、多才多藝的模範父親， 尤其他長期照顧父親以及「漸凍人」胞弟，孝悌兼備，教子有方， 足為父親楷模。

由於三級警戒，市府將一年一度的模範父親表揚活動改為線上祝福， 並由社會局長張錦麗和汐止區長陳健民代表，將金戒指、 市長和議長的賀匾等親送到鄭茂林汐止住處。此外， 得知鄭茂林有在寫書法， 侯友宜還特地挑選國寶級製墨大師薪傳獎得主陳嘉德的仿清乾隆御賜 圓墨， 以及故宮毛筆技術顧問陳耀文親製的大小楷毛筆等文房四寶贈送， 鄭茂林則回贈親筆的「平安除役」墨寶， 感謝侯友宜率領團隊讓市民度過嚴峻疫情。

出生地在澎湖的鄭茂林，與出生在彰化的吳阿燕結縭38年， 育有2子，在民國86年定居在汐止馥記山莊， 在與侯友宜閒話家常中，發現兩對夫妻的年紀都剛好同庚， 只是鄭茂林已有3個孫子，令侯友宜羨慕不已。

鄭茂林與今年88歲的母親和兒子、孫子等四代同堂， 鄭阿嬤也透過視訊跟侯友宜開心分享打疫苗， 侯友宜關心她打完後的狀況，阿嬤說一切都很好，「 像蚊子叮了一口」，侯友宜說打了疫苗後更有保護力， 祝阿嬤身體更健康。

長年在台電能源開發處服務的鄭茂林， 運用氣象專業協助台電推動風力發電及太陽能發電， 民國76年更被派往核能電廠， 圓滿達成環境影響評估等多場說明會， 也曾獲得台電工會頒發的勞工楷模。 他的長子在在經濟部工研院擔任工程師，次子則自行創業映像攝影， 鄭太太也是108年從汐止國小主任退休，現在兩人除了參與社區、 教會公益活動外，並多方學習，退而不休，全家和樂融融。