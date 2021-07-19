睽違三年！日本建築大師隈研吾台灣個展　全新戶外小屋源自茶室文化盼敞開心胸

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）日本當代建築大師隈研吾睽違3年回到台灣舉辦個展，規劃四大主題呈現位於蘇格蘭、丹麥、日本等地共六件建築模型，及一件全新戶外空間裝置，將於7月24日起忠泰美術館登場，展覽採預約制。

花蓮迴瀾星巴克白色貨櫃門市、台北的白石畫廊都是出自他手！出生於1954年，作品遍佈全球的隈研吾表示，「我並不想將自己的創作風格強加在地點上，而是從每個場域獲取靈感，自然打造出不同樣貌的建築。」其建築散發濃厚日式和風與東方禪意，在業界被稱為「負建築」。

2021年忠泰美術館奧夫塞計劃（Off-Site Project）推出《場域‧啟發―隈研吾展》，以建築師獲取靈感的關鍵字分為四大主題-孔洞、傾斜、粒子、時間，精選六件於台灣首次展出的建築模型以及蘊含意義，分別位於菲律賓、日本、蘇格蘭等地的美術館、博物館等文化機構的建築空間，包含今年夏天剛開幕的丹麥安徒生博物館，以及預計今年秋天落成完工的日本東京村上春樹圖書館。



V&A博物館丹地分館展出模型（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



村上春樹圖書館展出模型（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

比鄰泰河（River Tay）的蘇格蘭首座設計博物館《V&A博物館丹地分館》，隈研吾取法奧克尼群島海崖景觀，將洗出碎石骨料、紋理粗獷的預鑄混凝土板以不同角度疊放營造「懸崖感」，中央鏤空連接水岸、都市與自然。

將於今秋完工的《村上春樹圖書館》，座落於日本早稻田大學，隈研吾在大學舊建物上鑿出一條隧道，融合新舊建築，並將現實環境與館內的村上春樹世界連結，不經意間便踏入文學世界。

上述兩件作品都以「孔洞」為概念，另外，隈研吾以「時間」為出發點打造丹麥安徒生博物館，從作者安徒生奧登色的故居為中心，利用當地常見的綠樹籬，以趣味的造型打造庭院般非典型博物館建築，引領到訪者穿梭走入童話世界。



全新戶外裝置《摺箱》（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

特別為本展設計的全新戶外裝置《摺箱》，以日本傳統茶室作為移動式小屋為設計靈感，使用灰色榻榻米作為平台通風口襯墊，穿過薄紙撒入的自然光，更顯木材剛柔並濟的特質，傳達建築師希望現代人能敞開心胸，這座境雅小屋更成為健康人際關係的庇護所。

忠泰美術館提醒，展覽為免費參觀，戶外裝置《摺箱》因疫情不開放入內參觀，自即日起全面採線上預約制，僅開放個人預約，不接受五人以上團體預約服務，並請於前10分鐘報到，若逾時20分鐘未完成報到手續將取消資格。

《場域‧啟發―隈研吾展》

展覽地點：明日聚落（台北市大安區建國南路一段65巷9號1樓）

開放時間：週二至週日 10:00-18:00

參觀資訊：免費參觀，將於7月20日11:00開放線上預約