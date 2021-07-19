7/21起國籍機組員防疫再加嚴　長程航班返台加驗1次PCR

為防堵Delta病毒侵台，民航局7/19收到指揮中心通知，21日起，國籍航空公司機組員防疫措施加嚴。 為防堵Delta病毒侵台，民航局7/19收到指揮中心通知，21日起，國籍航空公司機組員防疫措施加嚴。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）交通部民航局今（19）日收到指揮中心通知，為防堵Delta病毒侵台，21日起國籍航空公司機組員防疫措施加嚴，即便打完2劑疫苗且滿2週，長程航班返台仍要多1次PCR核酸檢測，且派飛「重點高風險國家者」，14天居家檢疫只能在防疫旅館或防疫宿舍。

民航局收到指揮中心來函，因Delta變異株在全球擴散且傳播力強，為降低病毒進入社區風險，7月21日起，強化機組員檢疫措施，民航局同步轉知國籍航空公司。

原本7月1日起，國籍航空長程航班機組員返台後的PCR檢測只要1次，檢測時間分別是尚未完成2劑疫苗接種者在居家檢疫期滿時，完成2劑疫苗接種者在自主健康管理期滿時。

民航局說，21日起，只要是長程航班返台，都要再增加1次PCR，並在入境時就要採檢，且即使已完成2劑疫苗接種者，也要實施加強版自主健康管理，也就是禁止搭公共運輸、禁止出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士的場所。

另原本7月1日起，國籍航空派飛指揮中心認定的重點高風險國家航線，返台一律居家檢疫14天，但可選擇在防疫旅館、防疫宿舍或住家。

但自21日起，機組員只要是派飛「重點高風險國家航線」返台，居家檢疫地點只能在防疫旅館或防疫宿舍，不能選住家。

依指揮中心目前認定的「重點高風險國家」為：巴西（Gamma巴西變異株）、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉、緬甸（Delta印度變異株），共8國。