台灣確診「家教男」雙北台中趴趴走•又未據實告知足跡　中市府開罰30萬元

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中市COVID-19確診個案家教男未清楚說明足跡，市府決定開罰30萬元，台中市長盧秀燕今天(19日) 表示，此案至今還未完全收案，市府高度重視，將繼續追蹤疫調。

對於台中家教男（案15386）在台北市是否有匡列接觸者，柯文哲市長19日說，因為案15386是在6月26日到29日在台北市活動，至今已超過14天，要發生問題早就發生了，所以足跡反而不是重點。

盧秀燕19日上午接受媒體聯訪被問到家教男問題時表示，市府於疫調過程中，發現個案並沒有完全吐實，的確有妨礙疫調情形，此案正在簽報當中，依照傳染病防治法規定，最高可裁罰30萬元。

盧秀燕指出，第一時間個案並沒有完全吐實，市府透過警政協尋、交叉比對到很多足跡，因為有找到活動地點及足跡，所有環境都有清消。

盧秀燕說，有關個案入住旅館房間下一組客人及旅館所有工作人員都有找到，進行匡列及篩檢。此案至今還沒有完全收案，市府高度重視，會再繼續追蹤及疫調，須確定整個隱性傳播鏈都能完全掌握。

台中市政府日前公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案「家教男」，經疫調結果發現個案在雙北足跡約1週，回台中後，又在10天內到過5間旅館開房，市府表示，個案社交複雜，仍持續疫調中。

針對案15386染疫家教男疫調隱匿不實，衛生局長曾梓展18日曾說明，將依傳染病防治法開罰6至30萬元，因其跨縣市交友複雜，人際往來有待釐清，目前已透過警政協尋逐步找出軌跡圖，「疫調到哪，公布到哪」。

曾局長進一步指出，案15386家教男6月24日停止台中家教活動，6月24日至7月1日前往北部，足跡遍及萬華、中正、中山、松山、北投、大同、信義、板橋、中和等雙北多個行政區，7月1日至11日於台中期間曾入住5家旅館，目前正藉跨縣市合作持續追蹤擴大匡列接觸者。現已匡列的61名接觸者，其中6人匡列居家隔離，5人採檢陰性、1人確診即為協助家教男搬家的案15428；另有55人匡列自主健康管理，51人採檢陰性、4人尚待檢驗結果。

曾局長強調，案15386家教男於7月12日確診，因其CT值29.1、傳染性已微弱，因此市府主動送驗血清，由血清抗體陽性判斷感染源為兩週前的北部活動史，然而個案疫調過程中卻隱匿不實，造成疫調困難，因此市府將依《傳染病防治法》開罰6至30萬元；由於這名確診者交友圈複雜，人際往來尚待釐清，目前已藉警政協尋慢慢找出軌跡圖，市府仍將持續擴大追蹤列出高風險對象。

中央社報導，盧秀燕上午在社會局長彭懷真陪同下視察市立仁愛之家附設日照中心各項環境清消工作，關懷服務人員疫苗施打情形，並發放限量版的「愛的社交距離」口罩，允諾在做好防疫前提下讓各項社福服務逐步恢復。

盧秀燕說，疫情逐漸趨緩，市府判斷3級警戒未來可能宣布降級，因此應預先做好準備，首先計畫要恢復的就是社福系統及教育機構。

確診「家教男」雙北台中趴趴走•又未據實告知足跡 中市府開罰30萬元