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臺灣石虎三胞胎準備獨立！臺北動物園20日直播 大哥小妹參與野放訓練

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/19 16:05
石虎。(照片由Taipei Zoo提供)

石虎。(照片由Taipei Zoo提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）今年3月2日在臺北市立動物園出生的石虎三胞胎轉眼已經4個多月大了，當中的兩隻石虎將前往特有生物研究保育中心進行野放訓練，經訓練評估後再進行野放，園方訂於明(20)日上午11點在臉書(FB)以「歡送石虎大哥及小妹」進行直播，園方邀請大家為兩隻小石虎送上祝福。

臺北市立動物園睽違28年於今年3月2日迎來新生石虎寶寶們。媽媽「平平」及爸爸「小魚」都是在林務局主導的野生動物救傷收容計畫框架下，經由與特有生物研究保育中心及屏東科技大學合作，推動石虎保育繁殖計畫而來到動物園的個體。

為了避免動物在保定、運輸過程感到壓迫，這幾天保育員在石虎欄舍內放置運輸籠，並在運輸籠裡面及四周擺放食物，透過這種減敏訓練讓石虎們熟悉運輸籠的存在。

據保育員觀察，其中一隻石虎已經可以大膽地自己走進運輸籠覓食，另一隻則比較謹慎地在運輸籠門口查看。另外，近期在食譜上也做了些微調整，以活體小動物如老鼠、泥鰍、朱文錦等為主，比較符合未來野外石虎可能捕食的動物類別。也因為兩隻小石虎是預計參與野放的個體，保育員都盡量不會太靠近，平時都以自動相機及移動式監視器等工具進行觀察。

園方表示，20日上午8點多左右，保育員會開始讓石虎大哥及石虎小妹進到運輸籠並送他們到動物醫院，讓獸醫師為他們進行首次健康檢查，打疫苗及形質檢查等。待確認他們一切健康後，約上午11點會與特有生物研究保育中心進行交接，未來將在特有生物研究保育中心進行野放訓練。

臺北動物園期盼大家透過動物園FB直播，祝兩隻小石虎未來一切平安、順利長大。

臺灣石虎三胞胎準備獨立！臺北動物園20日直播 大哥小妹參與野放訓練

▲圖片由Taipei Zoo提供
臺北市立動物園
石虎
保育類動物

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更新時間 : 2021-07-19 19:55 GMT+08:00

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