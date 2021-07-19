美加德天災敲警鐘 全球立法人士推「綠色協議」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）氣候峰會年年進行，但多淪為宣示意義，不過隨著氣候災難接踵而至，各國政治人物盼能透過一項全球倡議，在後疫情時代將氣候政策置於復甦之路的重心。

衛報報導，今年「聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會」（COP26）將於11月在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，在開議之前，已有多名政治人物加入了「全球綠色新協議聯盟」（The Global Alliance for a Green New Deal），旨在擬定能邁向綠色經濟的政策建議。

目前已有來自19國的21名立法人士共襄盛舉，包括英國、美國、歐洲國家，阿根廷、印尼、馬來西亞等開發中國家，並持續邀請更多有志之士加入。眾人將貢獻有助減災的想法與知識，促進綠色經濟。

當氣候變遷以極端天氣型態釀成重大災難，人們不得不直視此一生存威脅，且就連先進國家也未能倖免。近來美國與加拿大飽受動輒攝氏四五十度的酷熱高溫與野火所苦，澳洲對極端颶風與熱浪已習以為常，而包括德國在內的歐洲地區，更遭逢史上罕見洪災，大水以摧枯拉朽之力毀去生命與屋舍，連德國總理梅克爾都稱災區景象太「超現實」、有如「鬼域」。

歷經新冠肺炎衝擊，各國領導人雖陸續推出振興經濟計畫與紓困方案，卻鮮少願意投資於減災所需之基礎建設。根據顧問公司「生動經濟學」（Vivid Economics）所做的研究，至今全球為提振經濟所支出的17兆美元中，僅十分之一用於減少碳排與自然復育計畫。更令人憂心的是，有3兆美元反而是用於扶植有害環境的產業，如煤炭等化石燃料。

此一聯盟盼能達成一綠色協議（green deal），促各國在擘劃相關政策時，將生態問題擺在心上。哥斯大黎加國會議員Paola Vega呼籲，從生活、消費到生產模式，人們必須做出根本的改革，並對決策者施壓，才能做出能改變遊戲規則的集體行動。

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