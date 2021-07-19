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颱風「烟花」逐步逼近台灣•恐帶來豪雨　經濟部水利署整備防汛

水利署表示，烟花颱風初期將對北部及東北部區域影響較大，後期可能替中南部帶來豪雨。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/19 15:49
這是颱風很外圍的水氣，可觀察環境的變化。（圖/<a href="https://www.facebook.com/weatherrisk" target="_blank">氣象達人彭啟明</a> )

這是颱風很外圍的水氣，可觀察環境的變化。（圖/氣象達人彭啟明 )

延伸閱讀: 颱風「烟花」路徑詭譎•與7號颱風「查帕卡」恐生「雙颱效應」?! 22至24日最接近台灣

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）颱風「烟花」逐步逼近台灣，經濟部水利署長賴建信上午8時召集各所屬機關召開防汛視訊會議(如下圖) ，以危害最大的情境來評估颱風動向，要求全體動員，落實水閘門、抽水站、滯洪池等整備工作。

颱風「烟花」逐步逼近台灣•恐帶來豪雨　經濟部水利署整備防汛圖/防汛抗旱粉絲團

賴建信於會中指示各河川局及水資源局，應加速完成河道內在建工程、疏濬及破堤工區人員及機具撤離，以及水閘門檢查、抽水站運轉測試和抽水機預布，並落實滯洪池提前放空等措施，同時支援地方政府救災需求、協調橫移門關閉時間。

賴建信指出，自7月14日起花蓮連續地震可能造成土石鬆動，為因應颱風帶來的強降雨，山區道路可能中斷，已請搶修險廠商預先進駐，避免孤島效應影響救災。

賴建信並要求各河川局加強與地方政府交換情資，提醒各縣市政府車行地下道需派駐專人監控、加強溝渠清淤作業、提前放空滯洪池，落實疏散撤離計畫；抽水機管線橫跨馬路及救災設備的交通維持也務必確實，以免影響通行安全。

此外，賴建信更責成各區水資源局預先規劃水庫調節性放水、洩洪、蓄水操作及高濁度應變與攔汙索卸除等，並測試各項閘門機電設施功能備用油料均可達7天以上，同時確保放水廣播系統測試正常。

水利署表示，烟花颱風初期將對北部及東北部區域影響較大，後期可能替中南部帶來豪雨，已請第三、四、五、六、七河川局不可大意；另外，中區及南區水資源局對於各項供水應變、颱風後蓄水回升、農業節水供灌等，也須與台水公司等單位密切聯繫，滾動調整各項措施。

水利署呼籲民眾，清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，將遭受淹水風險的不便降至最低；亦可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、免付費電話0800-079-579等防災避災工具，掌握即時訊息。

颱風「烟花」逐步逼近台灣•恐帶來豪雨　經濟部水利署整備防汛

颱風「烟花」路徑詭譎•與7號颱風「查帕卡」恐生「雙颱效應」?! 22至24日最接近台灣
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