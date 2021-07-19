7/20起第三輪選AZ者將收到簡訊　7/23起170萬人可接種

「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第三輪的意願登記已於7/19中午截止，7月20日起，約有170萬人會收到簡訊通知。 (圖... 「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第三輪的意願登記已於7/19中午截止，7月20日起，約有170萬人會收到簡訊通知。 (圖為AZ疫苗示意圖) (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第三輪的意願登記已於今日截止，中央將依「長幼有序」之原則，於7月20日起，約有170萬人會收到簡訊通知，提醒這些符合資格的民眾記得在7月22日中午12時前預約，並準時前往接種。

指揮中心說明，第三輪的意願登記於今日中午12時截止，全國約有887萬人登記，其中約495萬人有意願接種AZ疫苗。該系統平臺自7月20日上午10時起，將針對第六、八、九、十類及1973年12月31日(含)以前出生民眾，且有勾選AZ者，約170萬人會陸續收到簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止。

指揮中心提醒，本輪可接種疫苗為AZ疫苗，沒選AZ者就不會收到簡訊，施打期間為7月23日至7月29日，籲請民眾準時前往接種。未來將視疫苗到貨量，每周二發送簡訊，提醒民眾預約接種。如接獲簡訊，但沒有完成預約者，將自動加入下一次簡訊通知名單。



指揮中心進一步說明，該系統平臺自今日中午12時以後將先暫停意願登記，後續視疫苗新到貨量後重開意願登記。此外，重新開啟後，增勾或改勾AZ疫苗者，將於第三輪意願登記接種AZ疫苗之495萬人優先處理後，再接續處理。



指揮中心提醒，請民眾須先於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。