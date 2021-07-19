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快訊！國產高端疫苗通過EUA　衛福部核准專案製造

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/19 14:48
指揮中心指揮官陳時中19日表示，衛福部核准高端COVID-19疫苗專案製造。（圖取自facebook.com/mvc.clinicaltr...

指揮中心指揮官陳時中19日表示，衛福部核准高端COVID-19疫苗專案製造。（圖取自facebook.com/mvc.clinicaltr...

14:48更新

14:26首發

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導） 指揮中心指揮官陳時中今（19）日表示，衛福部核准高端COVID-19疫苗專案製造，預計8月份將有少量貨供台灣民眾施打。

高端研發的COVID-19疫苗6月10日進行二期臨床試驗解盲記者會，公告二期臨床數據，並進入EUA審查階段，6月中送件後，因資料不齊被要求補件，7月14日完成補件後，已由食藥署進行緊急授權審查， 衛福部食藥署昨（18）日完成專家審查會議，通過高端新冠肺炎疫苗EUA的申請，允許專案製造。

食藥署長吳秀梅表示， 因應COVID-19疫情防疫需求， 食藥署於7月18日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端MVC-COV1901新冠肺炎疫苗(以下簡稱高端疫苗)專案製造申請案。

經過一天充分的審查與討論，鑑於高端疫苗的中和抗體數據已證明不劣於國人接種AZ疫苗的中和抗體結果，達成食藥署公告之「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，且安全性數據顯示無重大安全疑慮。

吳秀梅說明，高端疫苗組與AZ疫苗組之原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值(geometric mean titer ratio, GMTR)的95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍。

另外，高端疫苗組的血清反應比率(sero-response rate)的95%信賴區間下限為95.5%，遠大於標準要求50%。

吳秀梅說，基於疾病管制署認定國內確有疫情及疫苗緊急公共衛生需求之前提，評估整體醫療利益與風險平衡，審查會議專家出席21人，主席不參與投票，18人同意，1人補件再議，1人不同意。

食藥署依「藥事法第48條之2規定」，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防COVID-19。另針對專家會議建議，該疫苗於專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益(effectiveness)報告，以保障國人用藥安全。

快訊！國產高端疫苗通過EUA　衛福部核准專案製造
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食藥署

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