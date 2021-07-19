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台灣7/19增15例本土新冠肺炎、6例境外移入　另有1死

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/19 14:12
台灣7/19新增21例COVID-19確定病例，分別為15例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。 （取自中央流行疫情指揮中心記者...

台灣7/19新增21例COVID-19確定病例，分別為15例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。 （取自中央流行疫情指揮中心記者...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增21例COVID-19確定病例，分別為15例本土及6例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之15例本土病例(其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為8例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月14日至7月17日。個案分布以新北市11例為最多，其次為桃園市3例、臺北市1例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案13852)，為80多歲男性，有慢性病，因有其他確診者接觸史，6月17日安排採檢，採檢時無症狀，檢驗結果為陽性，同日收治住院，6月18日確診，7月9日解除隔離，7月17日因其他原因死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月17日累計公布14,192位確診個案中，已有12,268人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.4%。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為5男 1女，年齡介於20多歲至50多歲，分別自阿根廷、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、波蘭、丹麥、美國入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於5月28日至7月17日。

台灣7/19增15例本土新冠肺炎、6例境外移入　另有1死

指揮中心統計，累計15,429例確診，分別為1,235例境外移入，14,141例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。

2020年起累計769例COVID-19死亡病例，其中761例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、臺北市291例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
武漢肺炎
境外移入

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更新時間 : 2021-07-19 15:23 GMT+08:00

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