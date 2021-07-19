發現台灣生醫產業發展趨勢！2021傑出生技產業獎 得獎名單出爐

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）歷經三個月的評審，從近60件報名廠商中選出11家機構及產品技術後，台灣生物產業發展協會今(19)日宣佈「2021 Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎」得主，當中包括「產業金質獎」、「潛力標竿獎」及「年度創新獎」，預訂11月4日在「BIO Asia-Taiwan 2021亞洲生技大展實體展」開幕典禮中舉行頒獎典禮。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，過去數年，傑出生技產業獎的獲獎企業均有極佳表現，每年也能從參選及獲獎名單中，發現台灣生醫產業發展趨勢，見證產業的創新優異成果及實力展現。

台灣生物產業發展協會獎章委員會召集人、臺北醫學大學董事長張文昌長示，傑出生技產業獎希望能表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構，今年角逐者眾多，總計近60件參選，競爭十分激烈。

張文昌說，傑出生技產業獎評選分初審、複審及決審三階段，並由獎章委員會召集15位國內產、官、學、研專家學者成立評審團，依個別獎項重點標準進行評審與討論，歷經長達三個月嚴謹的評選過程，最終共11家機構及產品技術脫穎而出。

「傑出生技產業獎」獎項包括『產業金質獎』是獎勵營運績效卓越、發展策略及技術創新表現傑出，今年的得主有生達化學製藥、明達醫學科技。

『潛力標竿獎』則是為了獎勵在台設立不超過10年或上年度營業額新台幣三億元以下，未來發展潛力傑出、前景可期的生技公司，今年的得主有長聖國際生技、安特羅生技、瀚源生醫、心誠鎂行動醫電、綠茵生技。

『年度產業創新獎』則是獎勵2020年上市或完成授權之最具創新性產品或技術，今年的得主由逸達生技「柳菩林前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI緩釋針劑」、醫盟科技「EpiFaith 智慧型穿刺定位裝置」、葡萄王生技「護眼蟬花發酵菌絲體」、及食品所「植物蛋白肌理化技術」獲選。

各獎項並次分為藥品/細胞治療、檢測/醫材、及生技農業/食品/醫美三類組評選，詳細獲獎名單，請上台灣生物產業發展協會查詢。