解膩！金車限量新品「烏龍蘇打調酒」嚴選南投茶葉　全台灣只有小7買得到

金車噶瑪蘭推出的限定新品「烏龍蘇打調酒」（圖/金車噶瑪蘭） 金車噶瑪蘭推出的限定新品「烏龍蘇打調酒」（圖/金車噶瑪蘭）

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）金車噶瑪蘭推出的限定新品「烏龍蘇打調酒」，採用噶瑪蘭琴酒為基底，嚴選南投烏龍茶葉，即日起於全台7-11限定販售。

金車噶瑪蘭調酒於去年(2020) 以多次榮獲世界冠軍的噶瑪蘭酒液為基酒，推出兩款罐裝調酒－威士忌蘇打調酒 Highball、琴通寧調酒Gin & Tonic，低酒精的清爽風味獲得各界好評。

此次推出的限定新品「烏龍蘇打調酒」（Gin Soda Oolong Tea）融合東方飲茶元素與西式調酒手法，嚴選南投烏龍茶葉，輕焙手法釋放優雅茶香，融入噶瑪蘭琴酒的多層次水果與草本調性，風味濃郁卻又清新順口。

新品包裝大面積保留鋁罐原色，傳達產品、風味的經典與純粹，葉面圖案的橘帶黃漸層，象徵原葉萃取而出的上品茶液，明亮透澈；酒精濃度3%的微醺，讓喝調酒成為今夏的舒心享受。

噶瑪蘭烏龍蘇打調酒7月10日起在全台7-11獨家販售，每罐320ml售價新台幣$45元，為限定推出酒款，售完為止。



金車噶瑪蘭調酒目前共有三種不同風味，上、下分別為「琴通寧調酒Gin & Tonic」、「威士忌蘇打調酒Highball」，中間則為此次新推出於7-11限定販售的「烏龍蘇打調酒Gin Soda Oolong Tea」。（圖/金車噶瑪蘭）