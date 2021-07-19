Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

解膩！金車限量新品「烏龍蘇打調酒」嚴選南投茶葉　全台灣只有小7買得到

金車噶瑪蘭限定新品「烏龍蘇打調酒」，採用噶瑪蘭琴酒為基底，嚴選南投烏龍茶葉，風味濃郁卻又清新順口

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/19 12:15
金車噶瑪蘭推出的限定新品「烏龍蘇打調酒」（圖/金車噶瑪蘭）

金車噶瑪蘭推出的限定新品「烏龍蘇打調酒」（圖/金車噶瑪蘭）

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）金車噶瑪蘭推出的限定新品「烏龍蘇打調酒」，採用噶瑪蘭琴酒為基底，嚴選南投烏龍茶葉，即日起於全台7-11限定販售。

金車噶瑪蘭調酒於去年(2020) 以多次榮獲世界冠軍的噶瑪蘭酒液為基酒，推出兩款罐裝調酒－威士忌蘇打調酒 Highball、琴通寧調酒Gin & Tonic，低酒精的清爽風味獲得各界好評。

此次推出的限定新品「烏龍蘇打調酒」（Gin Soda Oolong Tea）融合東方飲茶元素與西式調酒手法，嚴選南投烏龍茶葉，輕焙手法釋放優雅茶香，融入噶瑪蘭琴酒的多層次水果與草本調性，風味濃郁卻又清新順口。

新品包裝大面積保留鋁罐原色，傳達產品、風味的經典與純粹，葉面圖案的橘帶黃漸層，象徵原葉萃取而出的上品茶液，明亮透澈；酒精濃度3%的微醺，讓喝調酒成為今夏的舒心享受。

噶瑪蘭烏龍蘇打調酒7月10日起在全台7-11獨家販售，每罐320ml售價新台幣$45元，為限定推出酒款，售完為止。

解膩！金車限量新品「烏龍蘇打調酒」嚴選南投茶葉　全台灣只有小7買得到
金車噶瑪蘭調酒目前共有三種不同風味，上、下分別為「琴通寧調酒Gin & Tonic」、「威士忌蘇打調酒Highball」，中間則為此次新推出於7-11限定販售的「烏龍蘇打調酒Gin Soda Oolong Tea」。（圖/金車噶瑪蘭）
金車噶瑪蘭
烏龍蘇打調酒

相關新聞

破紀錄！台灣金車噶瑪蘭兩大英國烈酒競賽奪7特金、22金　再度抱回世界產區威士忌冠軍
破紀錄！台灣金車噶瑪蘭兩大英國烈酒競賽奪7特金、22金　再度抱回世界產區威士忌冠軍
2021/07/08 15:16
台灣金車噶瑪蘭聯手抽象畫大師　精選系列創作具象化威士忌口感
台灣金車噶瑪蘭聯手抽象畫大師　精選系列創作具象化威士忌口感
2020/11/24 17:46
威士忌雞排！週末炸雞俱樂部改造台灣傳統小吃　大人味買醉夜市台北期間限定
威士忌雞排！週末炸雞俱樂部改造台灣傳統小吃　大人味買醉夜市台北期間限定
2020/11/05 17:50
金車噶瑪蘭威士忌10週年　推出限量超值「剛柔並濟」酒款
金車噶瑪蘭威士忌10週年　推出限量超值「剛柔並濟」酒款
2018/12/04 20:20

更新時間 : 2021-07-19 15:23 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】颱風「烟花」路徑詭譎•與7號颱風「查帕卡」恐生「雙颱效應」?! 22至24日最接近台灣
【更新】颱風「烟花」路徑詭譎•與7號颱風「查帕卡」恐生「雙颱效應」?! 22至24日最接近台灣
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
320萬人登記打AZ疫苗　指揮中心：18歲以上3週內全接種可能性高
320萬人登記打AZ疫苗　指揮中心：18歲以上3週內全接種可能性高
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
第三輪18歲以上接種意願登記逾485萬人　預約採「長幼有序」原則
第三輪18歲以上接種意願登記逾485萬人　預約採「長幼有序」原則
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約