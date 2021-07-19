東京奧運又遇不速之客 「牡蠣大軍」威脅水上賽事

義大利賽艇選手在海之森水上競技場進行訓練（圖／AP） 義大利賽艇選手在海之森水上競技場進行訓練（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2021東京奧運一波三折，眼看23日開幕在即，除了傳出選手村有人染疫，主辦單位又遭遇料想不到的挑戰－牡蠣軍團大舉入侵。

東京灣（Tokyo Bay）的海之森水上競技場（Sea Forest Waterway），將做為東奧輕艇靜水競速（Canoe sprint）與划船（或稱划艇，Rowing）賽場。然而海中突然出現了成千上萬的牡蠣，影響水道，讓有關單位急得如熱鍋上的螞蟻。

根據BBC，官員不解，為何用來阻擋海浪的浮板開始出現下沉情況，經調查才發現，原來這些不速之客，一個個吸附在在浮板上，重量拖著浮板下墜。官方立刻採取緊急「掃蕩」措施，將長達5.6公里水道上的器材拖回岸上修復，或透過潛水人員就地處理。

無語問蒼天的是，這可不是普通的牡蠣，而是價格高檔、日本冬日饕客最愛的真牡蠣（Magaki oysters）。別以為工作人員可趁此機會大啖天上掉下來的美食，基於安全考量，他們並不考慮食用。

這場海上大作戰，共摘除了14噸牡蠣，已斥資128萬美元。對奧運結束後每年只有150萬美元經費維護的海之森水上競技場，官方現在恐怕得傷腦筋，如何找出能解決牡蠣攪局的便宜長期之道。

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東京灣海之森水上競技場（圖／東京奧運官網）



東京灣海之森水上競技場（圖／AP）