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樹立企業永續標竿學習典範 TCSA台灣永續獎報名倒數中

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/19 11:49
圖片由台灣企業永續學院提供

圖片由台灣企業永續學院提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「第14屆台灣永續獎」自開放報名後，截至7月15日已有近300家參獎企業登錄角逐突破去年252家參獎家數，台灣企業永續學院院長簡又新表示，新冠肺炎(COVID-19)疫情為各國社會和經濟帶來不同程度的停擺，促使我們重新加速審視環境、經濟及社會三者間的關係。

根據安永2020年ESG調查有9成投資者看重標的之非財務績效，ESG（Environmental, Social and Governance，環境保護、社會公益、公司治理）資訊揭露已成為投資決策焦點關鍵。國內證券市場外資持股市值將近4成，吸引他們很重要因素國內企業財報透明、公司治理相對良好、更重要的是這些被外資篩選的台灣上市櫃公司，他們ESG作為能夠符合投資人在永續發展議題上的要求，這也凸顯企業彰顯 ESG績效的重要性及必要性。

簡又新說明，隨ESG投資興起，國際上紛紛示警要投資人留意部分企業「漂綠」（Greenwashing）或「社會漂洗」（Social washing）的行為。台灣永續獎為樹立國內企業永續標竿學習典範，評選方式係搭配全面性考核企業永續性及ESG續效内容，接軌國際評選方法論等多項國際規範及評比準則，總計74個指標、103項關鍵效標，當中去年更邀集668位的龐大評審團共同參與評選工作，評審過程秉持客觀、公正、嚴謹原則，也感謝14年來受到國內公私部門及非營利組織跨領域的高度肯定及重視，歷屆「十大典範獲獎企業」及「企業永續綜合績效」獎項更被國內外投資機構及法人視為ESG投資重要參考指標。

由台灣企業永續學院主辦的「第14屆台灣永續獎」報名至8月2日止，並規劃於11月17日結合全國最大永續盛典第四屆「全球企業永續論壇 (Global Corporate Sustainability Forum, GCSF)」舉辦頒獎典禮，公開表揚獲獎企業，預計將齊聚國內外產、官、學、研等重量級嘉賓觀禮。

樹立企業永續標竿學習典範 TCSA台灣永續獎報名倒數中

照片由台灣企業永續學院提供
台灣企業永續學院
新冠肺炎
簡又新

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更新時間 : 2021-07-19 15:23 GMT+08:00

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