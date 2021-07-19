樹立企業永續標竿學習典範 TCSA台灣永續獎報名倒數中

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「第14屆台灣永續獎 」自開放報名後，截至7月15日已有近300家參獎企業登錄角逐突破去年252家參獎家數，台灣企業永續學院院長簡又新表示，新冠肺炎(COVID-19)疫情為各國社會和經濟帶 來不同程度的停擺，促使我們重新加速審視環境、經濟及社會三者間的關係。

根據安永2020年ESG調查有9成投資者看 重標的之非財務績效，ESG（Environmental, Social and Governance，環境保護、社會公益、公司治理） 資訊揭露已成為投資決策焦點關鍵。國內證券市場外資持股市值將近 4成，吸引他們很重要因素國內企業財報透明、公司治理相對良好、 更重要的是這些被外資篩選的台灣上市櫃公司，他們ESG作為能夠 符合投資人在永續發展議題上的要求，這也凸顯企業彰顯 ESG績 效的重要性及必要性。

簡又新說明，隨ESG投資興起， 國際上紛紛示警要投資人留意部分企業「漂綠」（Greenwas hing）或「社會漂洗」（Social washing）的行為。 台灣永續獎為樹立國內企業永續標竿學習典範， 評選方式係搭配全面性考核企業永續性及ESG續效内容， 接軌國際評選方法論等多項國際規範及評比準則，總計74個指標、 103項關鍵效標，當中去年更邀集668位的龐大評審團共同參與 評選工作，評審過程秉持客觀、公正、嚴謹原則，也感謝14年來受 到國內公私部門及非營利組織跨領域的高度肯定及重視，歷屆「 十大典範獲獎企業」及「企業永續綜合績效」 獎項更被國內外投資機構及法人視為ESG投資重要參考指標。

由台灣企業永續學院主辦的「第14屆台灣永續獎 」報名至8月2日止，並規劃於11月17日結合全國最大永 續盛典第四屆「全球企業永續論壇 (Global Corporate Sustainability Forum, GCSF)」舉辦頒獎典禮，公開表揚獲獎企業， 預計將齊聚國內外產、官、學、研等重量級嘉賓觀禮。

照片由台灣企業永續學院提供