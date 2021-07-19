英國解封！口罩不強制、夜店重開　專家憂冬季疫情反撲

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）英國將於今（19）日全面解封，公衛專家擔心被不少媒體封為「自由日」的開始也會開啟新一波感染，但正在自我隔離的首相強生卻堅守解禁之路。

綜合外媒報導，英國歷經長達17個月的禁令，於從格林威治時間18日23時（英國夏令時間19日00時）起解封，廢除所有防疫措施，不強制戴口罩，夜店也重開大門，雖然不少公衛專家擔心會引起新一波的染疫高峰，首相強生表示，現在解封是對的時機。

英國每日染疫人數高達5萬人，儘管科學家對解封存有嚴重疑慮，擔心夏末恐增至單日20萬例，英國副首席醫療官喬納森・范-譚姆（Jonathan Van-Tam）教授警告，疫情在冬天可能會反覆。強生仍捍衛被部分媒體稱之為「自由日」的重啟之日。

接替馬特·漢考克（Matt Hancock）的英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）日前確診新冠肺炎，症狀「非常輕微」，現已接種兩劑AZ（Oxford-AstraZeneca）疫苗，正實施自我隔離的英國首相強生呼籲大眾保持謹慎，並敦促尚未接種疫苗者趕緊加入全英已完整接種疫苗的2/3成人行列。

強生透過影片訊息表示：「如果我們現在不解封，就要等到秋冬月份解封，屆時病毒會在寒冷氣候中占上風。」

強生說，本週學校開始放暑假，提供了「珍貴的防火線」，「如果我們現在不解封，就得捫心自問，何時才要解封？所以這是對的時機，但我們得謹慎行事。」

針對阻止在英國大流行的Delta變種病毒引發症狀性疾病，英國公共衛生部研究顯示，兩劑AZ疫苗有60%的有效性，兩針輝瑞（Pfizer）疫苗的有效率為88%；至於防止因同一變種病毒而住院，兩劑輝瑞疫苗的有效性為96%，而AZ疫苗的有效性為92%。