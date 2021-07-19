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【更新】台灣北市府有意舉債買疫苗?!　柯文哲: 是否有實際需要•可觀察半年

柯文哲17日曾說，如果變種病毒繼續演化下去，搞不好明年還要再加打一劑。不過他認為已經談定要買的疫苗先買進來再說，如果以私人公司企業名義購買都遭遇困難，北市府以地方政府角色購買肯定不會更快。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/19 12:09
東森新聞【<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qcGnkP3fqm0" target="_blank">台灣啟示錄</a>】截圖

東森新聞【台灣啟示錄】截圖

更新時間: 2021-07-19 12:04

首次發稿: 2021-07-19 11:44

(原標題: 台北市有意舉債買疫苗?!　市府回應: 審慎考慮階段•還在討論)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）昨(18日) 晚媒體播出的預錄節目中，台北市長柯文哲、黃珊珊在防疫會議中提到，有意舉債買疫苗。北市府發言人陳智菡表示，目前僅是審慎考慮階段，還在討論。

市長柯文哲今天（19日) 表示，打完前2劑才會有第3劑的問題，現在到正式核定預算還有半年的時間，可以觀察究竟需不需要第3劑疫苗。

【更新】台灣北市府有意舉債買疫苗?!　柯文哲: 是否有實際需要•可觀察半年

東森新聞【台灣啟示錄】截圖

媒體節目昨晚播出台北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議的畫面，柯文哲與台北市副市長黃珊珊在會中討論台北市是否要舉債新台幣80億元自購第3劑疫苗，北市府在節目播出後補充，其中40億元是紓困預算，買疫苗預算在另外40億元以內。

柯文哲今上午赴台北榮民總醫院頒發感謝狀並接受媒體聯訪，對於舉債買疫苗表示，雖然先打完前2劑才會有第3劑的問題，但預算要先安排，現在到年底正式核定還有半年的時間，可以觀察台北市究竟需不需要準備第3劑疫苗。

媒體詢問，是否有管道自購疫苗？柯文哲說，能做疫苗冷鏈的公司沒幾家，都有在談、有在準備，不需要拿出來製造社會太多疑問，細節下午記者會再來說明。

台北市副市長黃珊珊表示，目前正在編概算，因為國際都在討論有無第3劑疫苗的需求，加上明年還要準備振興，80億元是大概抓的數字，還沒詳細討論。

黃珊珊說，地方政府必須為自己的城市做一些討論，大家不要想太多，就是政策討論過程，每個事情都要先做準備。

另一方面，對於環南批發市場是否要進行第4度大規模PCR核酸檢測，柯文哲說，台北市有7家醫院免費提供PCR篩檢，一天大約可以做2200人，另有需要的話就專案處理，疫情控制後，這樣就可以應付。

他說，當時北農等批發市場是因為規模太大，一次就要做一萬多人的PCR，北市府要動員榮總、亞東醫院、台北市立聯合醫院才有辦法解決，希望這種事情再也不要發生。

此外，對於台中家教男（案15386）在台北市是否有匡列接觸者，柯文哲說，因為案15386是在6月26日到29日到台北市活動，至今已超過14天，要發生問題早就發生了，所以足跡反而不是重點。

東森新聞18日晚間播出的節目「台灣啟示錄」中，拍到北市府團隊開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議的畫面，副市長黃珊珊說「我們就是舉債，我都要幫市民買疫苗」，市長柯文哲接著說「終於台北市要舉債了」。

黃珊珊會中提及，疫苗還不知買不買得到，但台北市身為首都，要先有個態度出來。柯文哲說，如果要買第3劑疫苗，原則上要買mRNA疫苗，對付變種病毒。

中央社引述台北市政府發言人陳智菡事後表示，關於考慮舉債買疫苗，黃珊珊在影片中提及的新台幣80億元，有40億元用來紓困，買疫苗是另外40億元，並以人口數計算，不過目前僅是審慎考慮階段，還在討論。

根據市府新聞稿，17日北市疫情記者會上有媒體提問，台積電創辦人張忠謀16日直言台灣疫苗不夠，國民黨四縣市有意協助購買，但政府卻不再開放。若台灣要達到八成覆蓋率，至少需要3680萬劑疫苗供民眾施打，但目前疫苗數目不夠，市長也這樣覺得嗎？

柯文哲說，如果變種病毒繼續演化下去，搞不好明年還要再加打一劑。不過他認為已經談定要買的疫苗先買進來再說，如果以私人公司企業名義購買都遭遇困難，北市府以地方政府角色購買肯定不會更快。
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台灣啟示錄
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