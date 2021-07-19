台灣科技藝術家紀柏豪赴西班牙　日常科技創作「混種拼貼」公開發表參與踴躍

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣藝術家紀柏豪前往西班牙，利用智慧型手機打造名為「混種拼貼」的創作主題，並於Medialab Prado中心公開發表結果。

由國立台灣美術館主辦的「數位藝術人才國外駐棧創作計畫」，原訂去年辦理，因疫情影響，延至今年進行。獲補助藝術家紀柏豪於6月11日啟程赴西班牙Medialab Prado媒體藝術實驗室，駐棧期間除進行創作研究外，還辦理2場公開工作坊和成果發表會，引起當地藝術社群的熱烈迴響。紀柏豪利用人手一支的智慧型手機，透過介紹使用創新的攝影測量工具，展現出數位藝術在疫情之下仍能展現的充沛能量。

本次的駐棧創作主題為「混種拼貼」（Collage of Hybridity），其概念來自藝術家觀察到現在「數位」跟「類比」的混雜現象，人們常常主動把數位的濾鏡疊加在眼前的真實世界之上。紀柏豪說明，「這是一種混合式的經驗，例如人們在看現場表演時，把手機放在自己跟表演者中間，透過一個中介（手機螢幕）來記錄眼前的事件，而因此產生的數位記錄也會影響未來人們的記憶甚至認知。」

為呼應Medialab Prado機構作為「公民實驗室」的期許，紀柏豪邀請了11位參與者一同走在馬德里街頭，隨機尋找適合的對象，如紀念碑、建築物、古蹟遺址或是路邊的棄置物，透過一些「日常科技」，如智慧型手機、個人電腦等，設計一個流程讓參與者可以透過簡單的拍照，把眼前的實體場景變成3D模型，然後經過編修與簡化，儲存為數位格式，之後再依照這個數位描述檔(digital profile)把物件重新製作出來，重新展演了「類比→數位→數位混合類比」的轉換過程。

透過將這些數位建模資料分享在開源平台上，使任何人無論身處何處，都可利用電腦和3D列印機，列印出這些來自異國的風景。甚至藉由AR/VR/XR的應用，讓身處異地的人均可戴上VR眼鏡，走入由紀柏豪與參與者精心準備的異國風景，讓我們可以突破因疫情所造成的封鎖，在網路虛擬世界中牽起彼此的連結。

藝術家紀柏豪已於7月15日在Medialab Prado中心公開發表了此次駐棧成果，參與踴躍且限量30位名額近乎額滿。藝術家希望藉由此次的計畫，呈現了在疫情肆虐下藝術的韌性，並藉由解放數位工具使用上的困難，促進了人們連結彼此及協同創作的多樣可能性。本次駐棧結束後，藝術家紀柏豪也計畫分享這次的創作成果，並與位於波士頓、馬德里和台北的共同創作者們持續地完善這個計畫，並規劃今年秋季在Medialab Prado中心進行完整的展出。

另一位獲選至荷蘭V2_中心的藝術家吳維佳，也將於7月19日前往荷蘭V2_動態媒體實驗室進行「鮮榨粉底液」的創作計畫，她著重在科技媒介與人類自我認同的關係，尤其是手機對於身分認同的改變，如相機濾鏡軟體所造成形象與感官上的液態化。期能在荷蘭與來自各國的藝術家們共同對話與展開研究，並預計於9月11日在鹿特丹當地進行公開成果發表會與展出。