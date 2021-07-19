交通部公布太魯閣號事故行政調查 列臺鐵5項管理疏失

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）交通部表示，原考量在國家運輸安全調查委員會尚未完成相關事故調查報告前暫不予公布太魯閣號事故行政調查報告，為回應外界期待，該部於18日公布5月21日已完成的調查報告，內容指出臺鐵有5項未落實管理的疏失，同時公布懲處名單，最高層級為台鐵副局長。

交通部表示，臺鐵408次列車事故發生後，國家運輸安全調查委員會、司法機關亦同步調查、偵查，交通部鐵道局以國家運輸安全調查委員會就該事故調查已公布事實資料及花蓮地檢署於今年4月16日偵結起訴新聞稿內容為基礎，針對事故工區管理所涉鐵路行車安全等事項，包括事故路段工程合約管理、三級品保、安衛防災等相關文件及規章進行行政調查。

太魯閣號事故事雖然主要是廠商違規施工並不慎造成車輛翻落，根據行政調查內容，臺鐵局未落實管理及疏失相關事項有5項，包括「施工計畫與各項文件審核與核定有疏漏」、「主辦單位督導工程不周」、「工地人員管理有疏漏」、「工地人員缺乏行車安全教育訓練」、「工地防護不周全」；台鐵有監督不周問題。因此懲處台鐵局副局長朱來順等12人，這份懲處名單和台鐵考成會5月26日通過完全相同。

交通部表示，已責成臺鐵局檢討相關人員疏失責任外，並加強檢討改進包括強化工地安全管理，由臺鐵局負起工地安全管理責任並加重廠商罰則；臺鐵204件臨軌工程全面停工檢視，加強施工安全計畫等12項安全檢查項目；全面檢視並施作邊坡防護工程防止異物入侵，目前正辦理鐵路沿線25處邊坡告警系統細部設計審查作業。

另外，臺鐵已成立北中南東地區協調中心，整合區內運、工、機、電各單位，強化橫向聯繫，縮短決策時間；四處臨軌高風險邊坡工程，包括宜蘭線福隆-石城段、花東線清水段、花東線鹿野-山里段及縱貫線新豐南，已完成施作鋼軌樁，防止異物入侵軌道。

交通部指出，臺鐵局長杜微每日召開營運安全技術會報，檢討前一日發生之事故、事件並研析發生原因及因應對策，落實行車安全。行政調查報告所載應行檢討改進事項，除由臺鐵局持續落實精進外，後續仍將於國家運輸安全調查委員會公布事實調查報告後，就差異部分進行必要澄清或修正，若有涉違失事項認定之改變，則將重新檢討相關人員疏失責任。

臺鐵局408次太魯閣號列車4月2日自樹林開往臺東，上午09:28行經北迴線東正線崇德至和仁站間，因該處西正線進行山側邊坡防護設施工程，吊卡車從施工便道掉落到東正線上造成408次車撞及，致全列車出軌撞擊清水隧道北口，造成2名司機員及47名旅客死亡，245名旅客輕重傷。