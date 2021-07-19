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〈財經主筆室〉台股熱爆今年成交挑戰100兆元？ 違法股友社死灰復燃

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2021/07/19 09:31
台股

台股震盪逾260點　力守16000點關卡

台股 (來源 中央社)

台股有高達將近20萬人，每天都全都奔著股票當沖而來，也因為市場充斥著「投機」氣氛，讓詐騙集團大行其道，台股如今儼然成為詐騙集團斂財的最佳溫床，而退燒多年的股友社也告死灰復燃，但主管機關目前並無有效辦法可管，投資人只能自求多福，別讓自己陷入詐騙集團設下的溫柔陷阱裡。

台股今年交投有多熱絡？根據統計，去年台股總計245個交易日，股票總成交金額為49兆1,825億元，今年上半年僅有116個交易日，股票總成交金額就達48兆6,438億元，今年僅僅花了6個月就做了去年一整年的生意。尤其，5月及6月連續2個月單月股票成交金額均破10兆元，若交投熱度持續不減，今年總成交金額有機會挑戰100兆元大關。

台股為何投機氣氛濃厚呢？金管會統計，2020年12月平均每日當沖戶為10.8萬人，2021年3月的平均每日當沖戶小幅成長為11.2萬人，已經是2019年底4.37萬戶的2.56倍，沒想到今年第2季當沖戶大暴發，今年6月平均每日當沖戶來到19.8萬人，疫情期間散戶當沖熱情不減，意即，每天近20萬戶投資人進場只為沖沖樂。

證交所也統計，今年3月底當沖日均值661.09億元，約占大盤三成，第2季當沖占成交值比重44.2%，不到3個月增長幅度高達近15%左右，但在2017年4月28日實施當沖降稅前，當沖占大盤比重僅不到一成，台股目前投機氣氛能說不濃嗎？

值得注意的是，以交易對象來區分，第2季自然人占市場總成交值比重突破7成達70.25%，外資則為21.84%，國內法人為7.91%；其中6月份自然人成交比重來到近年最高的73.71%，外資成交比重則降至19.26%，為近年來單月交易比重首度跌破20%的低點，台股存在多年的外資法人時代，目前似乎已被螞蟻雄兵給取代。

就因為市場投機氣氛濃厚，「利」字當頭下大家都想賺快錢，湧入市場的散戶投資人愈來愈多，也讓不肖份子及詐騙集團大行其道，他們透過電話、簡訊、Facebook及LINE的群組，冒名代課操作，亂報明牌，尤其最近一年多以來，相信很多民眾大都接過報明牌的簡訊或電話，就因為股市交投太熱，很多人都分不清真偽而受騙，過去盛行的股友社已有死恢復燃的跡象。

如今台股交投熱絡又引發不肖份子介入，且隨著科技進步網路社群盛行，部分有心人再次利用散戶螞蟻搬象的能力，複製股友社那一套，利用社群科技最新封閉聊天室進行，涉及違法炒作股價，且許多聊天室採邀請制、又不保留聊天紀錄，由於蒐證困難成為法律監管的大漏洞，許多市場知名分析師遭到詐騙集團借牌的對象，而成為受害者之一。

台股在7、80年代投顧與股友社盛行，不少散戶跟著投顧老師「明牌」殺進殺出，早年全民瘋台股，當時散戶比重高達96%，政府為了讓股市正常發展，開放外資、投信進入台股，台股結構逐漸起了變化，隨著外資開始投資台股，國內台股基金陸續推出，台股進入法人時代，著重基本面分析，加上法人資金雄厚，常可左右台股走勢，散戶不再迷信「明牌」，投顧與股友社在台股影響力才逐年降低。

據統計，外資持有台股市值比重一度接近4成，在2016年台股交易還首次出現外資與國內法人比重超越本國自然人，宣告台股從「散戶時代」正式進入「法人時代」。未料，最近幾年散戶交易比重又再度提升，尤其6月份提高至73.7%，外資交易比重更是跌破至20%以下，如今資金行情發燒，散戶快速回籠展現螞蟻雄兵的威力，散戶成交比重再度超車法人。
台股
當沖

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