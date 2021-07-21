Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉新冠疫苗的施與受

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2021/07/21 11:55
日本第3度捐贈台灣COVID-19疫苗，15日下午順利運抵 台灣。台北101大樓外牆晚間也亮起感謝字句，謝謝日 本在疫情期間幫助台灣，...

日本3度贈台疫苗　台北101點燈感謝（2）

日本第3度捐贈台灣COVID-19疫苗，15日下午順利運抵 台灣。台北101大樓外牆晚間也亮起感謝字句，謝謝日 本在疫情期間幫助台灣，... (來源 中央社)

去年三、四月，全球陷入口罩荒時，台灣義不容辭地捐贈口罩給世界許多國家（包括日本、美國、加拿大，德國、法國、捷克、立陶宛和斯洛伐克等歐盟國家以及台灣眾邦交國）；今年五月，換成台灣亟需疫苗，也換成日本、美國、立陶宛和斯洛伐克對台灣伸出援手。

當然，對善根不夠的人而言，是無法體會這一來一往之間，是超越單純一個口罩、一劑疫苗值多少錢的問題，而是其中包含的人性光輝與回饋情操之難能可貴！這些人也自然無法參透，耶穌對門徒說的「我實在告訴你們，這個窮寡婦所投進奉獻箱的（兩枚猶太銅幣）比其他的人都多」的精髓意境！

此所以，某些台灣藍紅政客，會奚落第一個捐贈台灣124萬劑疫苗的日本「自己不要的才送給我們」、「送太少了」，譏諷台灣是「疫苗乞丐」！這些人當然也一定不懂得，立陶宛的2萬劑疫苗、斯洛伐克的1萬劑，跟美國的250萬劑、日本的334萬劑一樣，都是出自滿滿的善意與愛心，都是同樣讓台灣人滿滿的感謝與銘記在心的！

這種你來我往、投桃報李的情操，和中國上海復星以德國BNT代理人之姿，一手轉售台積電、鴻海1000萬劑疫苗，一手超過八千萬美元代理費入袋、以疫謀利大發災難財的市儈氣，是否予人強烈的對比？

還有，最重要的，這股口罩與疫苗搬有運無的暖流，出發點都沒有任何政治語言、也不求任何回報，結果，由純粹愛的分享，卻已然衍生出一波波善的循環──義美已決定慨捐立陶宛兩個20呎貨櫃的義美小泡芙；許多台灣人已默默計劃，在疫情告一段落後，要如何到日本、美國、立陶宛、斯洛伐克進行感恩之旅了！

最後要說的是：台灣能以正面健康的心態，高高興興捐贈國際友邦口罩，也高高興興接受國際友邦的疫苗捐贈，在施與受中，但見崇高的愛心與善意，看不到庸俗的自私自利，也沒有自大或自卑的不對等操作、矮化或被矮化的卑劣政治算計。台灣能與國際社會如此交往互動，實在是台灣的福氣，也無異是台灣進出國際社會的理想模式！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

更新時間 : 2021-07-21 12:11 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】「烟花」增強變中颱•與7號颱風「查帕卡」恐生「藤原效應」?! 台灣最快21日發海上警報
【最新】「烟花」增強變中颱•與7號颱風「查帕卡」恐生「藤原效應」?! 台灣最快21日發海上警報
7/20起第三輪選AZ者將收到簡訊　7/23起170萬人可接種
7/20起第三輪選AZ者將收到簡訊　7/23起170萬人可接種
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
320萬人登記打AZ疫苗　指揮中心：18歲以上3週內全接種可能性高
320萬人登記打AZ疫苗　指揮中心：18歲以上3週內全接種可能性高
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放