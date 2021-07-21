〈時評〉新冠疫苗的施與受

去年三、四月，全球陷入口罩荒時，台灣義不容辭地捐贈口罩給世界許多國家（包括日本、美國、加拿大，德國、法國、捷克、立陶宛和斯洛伐克等歐盟國家以及台灣眾邦交國）；今年五月，換成台灣亟需疫苗，也換成日本、美國、立陶宛和斯洛伐克對台灣伸出援手。

當然，對善根不夠的人而言，是無法體會這一來一往之間，是超越單純一個口罩、一劑疫苗值多少錢的問題，而是其中包含的人性光輝與回饋情操之難能可貴！這些人也自然無法參透，耶穌對門徒說的「我實在告訴你們，這個窮寡婦所投進奉獻箱的（兩枚猶太銅幣）比其他的人都多」的精髓意境！

此所以，某些台灣藍紅政客，會奚落第一個捐贈台灣124萬劑疫苗的日本「自己不要的才送給我們」、「送太少了」，譏諷台灣是「疫苗乞丐」！這些人當然也一定不懂得，立陶宛的2萬劑疫苗、斯洛伐克的1萬劑，跟美國的250萬劑、日本的334萬劑一樣，都是出自滿滿的善意與愛心，都是同樣讓台灣人滿滿的感謝與銘記在心的！

這種你來我往、投桃報李的情操，和中國上海復星以德國BNT代理人之姿，一手轉售台積電、鴻海1000萬劑疫苗，一手超過八千萬美元代理費入袋、以疫謀利大發災難財的市儈氣，是否予人強烈的對比？

還有，最重要的，這股口罩與疫苗搬有運無的暖流，出發點都沒有任何政治語言、也不求任何回報，結果，由純粹愛的分享，卻已然衍生出一波波善的循環──義美已決定慨捐立陶宛兩個20呎貨櫃的義美小泡芙；許多台灣人已默默計劃，在疫情告一段落後，要如何到日本、美國、立陶宛、斯洛伐克進行感恩之旅了！

最後要說的是：台灣能以正面健康的心態，高高興興捐贈國際友邦口罩，也高高興興接受國際友邦的疫苗捐贈，在施與受中，但見崇高的愛心與善意，看不到庸俗的自私自利，也沒有自大或自卑的不對等操作、矮化或被矮化的卑劣政治算計。台灣能與國際社會如此交往互動，實在是台灣的福氣，也無異是台灣進出國際社會的理想模式！

（作者為新竹教育大學退休副教授）