陳政聞捲入南台灣渡假村群聚風波請辭　行政院准辭

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞疑遭捲入屏東縣牡丹鄉「牡丹灣villa」群聚，因違反防疫規定，陳政聞今（18）日表示將辭職「不與人口實」... 行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞疑遭捲入屏東縣牡丹鄉「牡丹灣villa」群聚，因違反防疫規定，陳政聞今（18）日表示將辭職「不與人口實」。（圖取自facebook.com/zhengwen.chen）

(台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導)行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞疑遭捲入屏東縣牡丹鄉「牡丹灣villa」群聚，因違反防疫規定，陳政聞今（18）日表示將辭職「不與人口實」，行政院准辭。

首次發稿 0718 19:35

最新更新 0718 20:31

綜合媒體報導，屏東縣府14日接獲檢舉，屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」飯店13日晚間開放餐廳內用餐，有14至18名旅客無視防疫規定自行煮火鍋，喝紅酒，包括行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞在內，度假村事後強調在完全解封之前，以最高標準落實防疫措施，由於該起群聚疑有不少南部政商名流在內備受外界關注。

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞今日證實，在微解封當日，至屏東旭海一帶做單純家庭旅行，但全家也都一直謹守指揮中心所有防疫規範，絕無參與任何違反指揮中心防疫規範的群聚餐敘。

陳政聞表示，牡丹灣事件，個人認為已牽連執政團隊，為避免給執政團隊帶來後續防疫政策推動的紛擾，即日起，辭去政院南部聯合服務中心執行長職務。

聯合報導，行政院發言人羅秉成今表示，政院秘書長李孟諺已接獲陳政聞請辭。李孟諺表示，政院將准予辭職，書面辭呈等相關行政程序將依規定辦理。

羅秉成表示，值此舉國上下全力投入防疫工作之際，院長蘇貞昌特別提醒行政官員應謹言慎行，不應僅以遵守相關防疫管制規定為標準，個人私領域行為也應該顧及社會觀感，以為全體公務員表率。

陳政聞臉書全文：

針對媒體報導牡丹灣事件，個人認為已牽連執政團隊，為避免給執政團隊帶來後續防疫政策推動的紛擾，即日起，辭去政院南部聯合服務中心執行長職務，不與人口實，盼社會能聚焦在防疫事宜，早日度過疫情難關。

國內武漢肺炎以來，個人也一直在職務上，協助推動防疫及紓困工作。日前，因為終聞7月12 日微解封，念家中年幼子女近兩個月一直悶在家中，遂安排在微解封當日，至屏東旭海一帶做單純家庭旅行，讓子女能有抒發，但全家也都一直謹守指揮中心所有防疫規範，絕無參與任何違反指揮中心防疫規範的群聚餐敘。此事件造成社會爭議，我深感抱歉。