雙北仍有隱形傳播鏈　陳時中：解封關鍵不以清零為目標

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）近來疫情趨緩，但北部仍有零星案例，民眾擔憂若7月26日以後降級可能對防疫不利，指揮官陳時中今（18）日重申，解封關鍵是疫情控制度、醫療量能及應變能力充足，不以清零為目標。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，且疫苗涵蓋率破20%，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，以疫情趨勢來看，7月26日降級可能性高，下週起會儘速進行降級相關準備工作。

除了北部地區仍有案例外，近期中南部相對較久沒案例，今天下午指揮中心記者會有媒體問及，指揮中心是否擔心26日降級後，可能面臨「解了又封」的困境，陳時中認為，雙北地區居住環境等條件本就複雜，確實有社區傳播存在，要完全清零是非常困難的事。

陳時中說，能夠清零當然很高興，但不以清零為目標，目前考慮是否降級的主要原因是以控制疫情為目標，加上有及時應變能力，醫療量能充足，現在最重要的是各主管執行單位需要建立指引，對防疫措施有正確概念。

陳時中強調，7月13日微解封也不是在執行前一天匆匆宣布，事前先提出新的防疫想法，是希望越早宣布，才能及早做準備，不過疫情變化很快，未來國內防疫強度怎麼走還是以整體疫情為主。

另外，媒體提問，有專家憂心社區有潛在無症狀感染者，解封可能引發疫情，陳時中回應，目前雖無明確數字統計社區無症狀感染者數量，但觀察最近2至3週，平日單日檢驗約4到6萬人，週末單日檢驗約3萬人，陽性率僅0.02至0.06%，比國際間陽性率5%的標準低很多。

指揮中心發言人莊人祥說明，國際普遍認為陽性率逾5%代表是熱區，可能潛在個案很多，但檢驗量能不足。據衛福部疾管署計算，本土疫情自5月爆發，檢驗陽性率最高曾到5.2%，如今已降到約0.06%。

面對26日後疫情警戒降級可能性高。陳時中表示，最基本防疫新生活措施，請大家一定要持續維護。