台灣國家兩廳院推Podcast暢聊社會議題　首播主打《這世界對胖子公平嗎？》

國家兩廳院《好哲凳—藝術思辨坐著聊》Podcast，已自15日上線，預計共有11檔節目，隔週更新。（圖/兩廳院） 國家兩廳院《好哲凳—藝術思辨坐著聊》Podcast，已自15日上線，預計共有11檔節目，隔週更新。（圖/兩廳院）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）國家兩廳院《好哲凳—藝術思辨坐著聊》Podcast，已自15日上線，預計共有11檔節目，隔週更新。

《好哲凳》Podcast由兩廳院「廳院青—好哲凳」藝術思辨講座所延伸，除了原講座講師，每集特別邀請一位藝術家或專業領域講者加入，包括驫舞劇場團長蘇威嘉、劇場導演周東彥、李銘宸、周曼農、2021兩廳院駐館藝術家黃郁晴，以及廣達電腦技術長暨副總經理張嘉淵等，從哲學思辨角度聊藝術、科技等題目，讓更多人可以聽到關於社會議題和藝術的哲學思考討論。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，我們相信藝術要帶來思辨，也需要有無限可能及多元的傳遞方式，藝術不會只發生在劇場及舞台上。過去兩年兩廳院希望打造觀賞節目之外，體驗藝術美好的更多管道與媒介。因此我們陸續規劃「廳院青—好哲凳」藝術思辨講座以及「廳院學」系列活動，將藝術帶進不同思辨，帶進校園，讓大眾與下一個世代有不同接觸表演藝術的方式。

其中，好哲凳的題目及討論方式很適合以Podcast 方式呈現，因此在原講座基礎下，延伸成為Podcast型態的對談，除了專業領域講者，這次也邀請更多藝術家一起來參與。「透過藝術家不同的視野與講者豐富、多樣的人生經驗分享，相信可以在對話中帶來更多面向的思考與火花。」

2020年開啟思辨的「廳院青—好哲凳」，邀請致力於哲學教育，擅長用簡單易懂的方式談哲學的朱家安擔任計畫主持人，規劃系列講座整體內容。2021年3月開始陸續進入校園，目前參與學校包括中山、景美、南港高中等學校，每場講座由不同領域、不同專業背景的講師帶領，包括作家朱宥勳、思辨教育研究者周詠盛、《厭世動物園》粉專作家厭世姬、簡單哲學實驗室共同創辦人張智皓、詮識數位執行長陸子鈞、《地表最強國文課本》系列作家陳茻等，開講有關「故事敘事」、「美感教育」、「電玩藝術」、「科技倫理」、「歷史與未來」、「共融與平權」等多樣化題目，一起與同學思辨，一起討論。

《好哲凳》Podcast由朱家安擔任主持人，與談人除了11場講座講師之外，另外邀請藝術家或不同領域來賓參與，首播Podcast節目主題《這世界對胖子公平嗎？》將由台灣同志諮詢熱線協會社群發展部主任林昱君、邊邊女力協會辦公室主任謝莉君，與蘇威嘉以「身材」為題，從自身經驗出發，聊胖子在生活當中會面臨的各種關心和歧視，以及可以用什麼角度去回應社會；第二集《魯蛇的人生有意義嗎？》則邀請臺灣彩虹公民行動協會秘書長蔡雅婷與四把椅子劇團藝術總監許哲彬，從普世價值、藝術創作、社會運動等不同角度切入「生命意義」；8月中旬《AI值得我們擔心嗎？》則有中正大學哲學系博士候選人張智皓，以及廣達電腦技術長暨副總經理張嘉淵共同分享。後續將有更多藝術家加入，成為兩廳院NTCH togo以音樂為主的《剝殼花生》Podcast之後，分享表演藝術與思辨的新途徑。

朱家安表示，「哲學的價值在思考過程而非結論，因此哲學得要讓一般人理解並能運用才有意義。在《好哲凳》Podcast裡，有了藝術家加入，討論內容更豐富，哲學想法也能受到挑戰和檢驗。《好哲凳》Podcast討論美學，也討論社會議題，希望聽眾覺得有趣有感，大家聽聽有什麼想法，也很歡迎回饋給我們。」

2021《好哲凳》Podcast每集節目約一小時，由兩廳院藝術零距離計畫支持及全球人壽分集贊助製播。7/15開始，隔週於Apple Podcast、Google Podcast、KKbox、SoundOn 、Spotify等平台上線。