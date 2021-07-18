台北遠東香格里拉用美食挺東奧 推出奧運限定外帶餐

四年一度的奧運終於在全球引頸期盼下即將於東京揭開序幕，台北遠東香格里拉飯店用美食挺東奧，搶先推出東京奧運限定雙饗餐－「美式派對雙饗餐」與「東奧美饌雙饗餐」，自7月23日至8月8日期間讓民眾在家觀賽也能以美食助興歡樂不減！東京奧運限定雙饗餐為遠東Café團隊精選12道人氣餐點組合成外帶套餐，售價新台幣1,680元起，讓關心運動賽事的民眾在家防疫期間也能盡享觀賽樂趣！

預訂外帶餐點單筆消費滿3,000元，再享台北市10公里內免費外送服務，另有限量好禮，購買兩套雙饗餐即贈東京奧運中華隊應援帆布袋，為中華隊加油，數量限量，送完為止。詳情及訂購請洽 (02) 7700-3155。

休閒美式居家派對 在家觀賽好饗受

雖然防疫期間無法到運動酒吧觀賞賽事與同好享受熱血時光，就讓台北遠東香格里拉把美食美酒送到家，直接把自家變成運動酒吧！

遠東Café的「美式派對雙饗餐」精選七道人氣佳餚：義式臘腸起士比薩、酥炸雞翅佐BBQ醬汁、香煎西式豬肉香腸、番茄起士美國牛肉丸、經典起士通心粉、奧運五環甜甜圈、冰鎮蔬菜棒佐凱薩醬。其中美式家常料理起士通心粉添加大量切達起司與莫札瑞拉起司，濃厚奶油焗烤後馥郁焦香起士包裹通心麵體，香濃乳酪好滋味，擄獲大人小孩味蕾。

香煎西式豬肉香腸肉質Q彈多汁，適合舉家觀賞運動賽事，隨手享用；正統紐約酥炸雞翅搭配主廚特製BBQ燒烤醬汁，多種私房香料醃製雞翅經高溫油炸，香酥外皮搭配美式風味燒烤醬汁讓人吮指難忘。

色香味俱全 趣味和風美饌端上桌

呼應這屆地主國日本，主廚特別設計了充滿和風的派對餐讓觀賽更有感–「東奧美饌雙饗餐」內含：豬五花大阪燒、照燒手羽仙、黃金豚肉煎餃、日式和風牛肉漢堡排、酥炸豚肉咖哩可麗餅、奧運五環甜甜圈、冰鎮蔬菜棒佐日式胡麻醬豬。

提到日式美食絕對不能錯過日本經典街頭小吃大阪燒，主廚特別選用油花豐富鮮嫩多汁的豬五花與適量麵糊煎至金黃，刷上秘製甜醬，鋪上肥瘦相間焦香培根條與柴魚片創造多層次口感，口齒留香。

照燒手羽仙也就是眾所皆知的照燒雞翅，雞翅高溫油炸鎖住肉汁，刷上特製醬料，甜鹹照燒好滋味，演奏成舌尖上的交響樂章。比照高級日本料理店製作炸物，豚肉咖哩可麗餅加入完美肥瘦比例豬絞肉、雞蛋、馬鈴薯塊、洋蔥後均勻裹上麵包粉，悉心讓麵衣完整包覆食材，下鍋油炸呈現完美的金黃色酥脆外衣，外酥內軟。

五色奧運甜甜圈 可愛可口又吸睛

為運動盛事增添全新亮點，正如五色奧運標誌，遠東Café團隊特別為運動盛事打造全新甜點「奧運五環甜甜圈」，口味分別：原味為藍色、黃色為百香果口味、代表苦甜巧克力的黑色、抹茶口味的綠色與紅色的草莓口味。香甜糖霜均巧妙披覆在軟糯甜甜圈上，表皮撒滿迷你塊狀巧克力增添多重趣味口感，為緊張的運動賽事之際增添一抹俏皮可愛色彩，吸睛造型還能拍照上傳社群，與親朋好友分享。

此外，飯店還提供飲品雙選擇：清香淡雅冷泡烏龍茶或爽口冷沁李白居精釀啤酒雙重選擇，任君挑選；在家盡情觀賽，歡樂不打折！

獨家限量好禮：

凡購買任一套餐即贈東京奧運中華隊奧運應援鑰匙圈，購買2套雙饗餐即可獲贈東京奧運中華隊奧運應援帆布袋，一起為奧運中華隊加油。限量贈禮，送完為止。